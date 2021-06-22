Российский школьник воссоздал Брестскую крепость в игре Minecraft. Видео © Российское движение школьников

Активист Российского движения школьников Георгий Скаков из Липецка не смог добраться до Брестской крепости из-за ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса, однако он придумал, как обойти сооружение, не выходя из дома. Он построил точную копию крепости в видеоигре Minecraft.

Теперь каждый желающий может пройтись по сооружению и даже в виртуальном формате ощутить всю его мощь. Брестская крепость сыграла ключевую роль, на рассвете 22 июня 1941 года первой приняв на себя удар немецких войск, что означало начало войны.