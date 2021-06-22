НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российский школьник воссоздал Брестскую крепость в игре Minecraft

Теперь каждый желающий может пройтись по сооружению и даже в виртуальном формате ощутить всю его мощь.

22 июня, 14:03

Российский школьник воссоздал Брестскую крепость в игре Minecraft. Видео © Российское движение школьников

Активист Российского движения школьников Георгий Скаков из Липецка не смог добраться до Брестской крепости из-за ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса, однако он придумал, как обойти сооружение, не выходя из дома. Он построил точную копию крепости в видеоигре Minecraft.

Теперь каждый желающий может пройтись по сооружению и даже в виртуальном формате ощутить всю его мощь. Брестская крепость сыграла ключевую роль, на рассвете 22 июня 1941 года первой приняв на себя удар немецких войск, что означало начало войны.

Акция "Сад памяти" финишировала у Брестской крепости

Акция "Сад памяти" финишировала у Брестской крепости

Ранее Лайф показал, как по всей России проходит День памяти и скорби. Участники выстраивали с помощью огней разные изображения и каждый раз напоминали, что павшие воины за прошедшие годы не были забыты. За рубежом тоже поддержали акцию "Огненные картины войны".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Мы замолкаем, глядя в небеса": Накануне Дня памяти и скорби Российское движение школьников провело акцию у мемориала "Героям-панфиловцам" в Подмосковье

вчера в 19:18

В преддверии 9 Мая школьники построили в Minecraft копию стелы "Родина-мать зовёт!"

5 мая, 19:48

Нейросеть восстановила кадры мирной жизни Москвы 1941 года и военную хронику

сегодня в 14:08

Владелец подозревает бывшую жену: Момент сокрушительного взрыва машины в Санкт-Петербурге попал на видео

сегодня в 14:33

56-летняя Элизабет Хёрли распахнула халат на камеру, и у фанатов перехватило дыхание от её красоты

сегодня в 14:21

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1