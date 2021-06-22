Российский школьник воссоздал Брестскую крепость в игре Minecraft
Теперь каждый желающий может пройтись по сооружению и даже в виртуальном формате ощутить всю его мощь.
Российский школьник воссоздал Брестскую крепость в игре Minecraft. Видео © Российское движение школьников
Активист Российского движения школьников Георгий Скаков из Липецка не смог добраться до Брестской крепости из-за ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса, однако он придумал, как обойти сооружение, не выходя из дома. Он построил точную копию крепости в видеоигре Minecraft.
Теперь каждый желающий может пройтись по сооружению и даже в виртуальном формате ощутить всю его мощь. Брестская крепость сыграла ключевую роль, на рассвете 22 июня 1941 года первой приняв на себя удар немецких войск, что означало начало войны.
Ранее Лайф показал, как по всей России проходит День памяти и скорби. Участники выстраивали с помощью огней разные изображения и каждый раз напоминали, что павшие воины за прошедшие годы не были забыты. За рубежом тоже поддержали акцию "Огненные картины войны".
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