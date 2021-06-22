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Родившая в 14 лет новосибирская школьница растит дочку в бараке с помощью TikTok

Опека хочет забрать ребёнка из антисанитарных условий, но на детские пособия живёт вся семья: юная мать, её отец, бабушка и младший брат.

22 июня, 13:59
<p>Фото: <a href="https://www.nsk.kp.ru/daily/28293/4432571/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru/Никита Манько</a></p>

Фото: kp.ru/Никита Манько

Новосибирская школьница, родившая в 14 лет, растит дочку в аварийном бараке. В доме нет даже воды, а вместо игрушек и книжек малышка целый день смотрит "Тикток", сообщает kp.ru. Условия жизни ребёнка не соответствуют требованиям, поэтому органы опеки предлагают переселить девушку с младенцем в социальный центр. В квартире вместе с юной матерью живет её отец, бабушка и младший брат. Родные не хотят отпускать школьницу с ребёнком в специальное учреждение, ведь детские пособия – главный источник дохода в семье.

Сложности в жизни малышки начались с самого рождения: роды у её юной матери протекали сложно.

"Правнучка полумёртвая родилась, сперва не дышала. Врач сказал: "Пойдём заключение о смерти писать". Вернулись в палату, а девочка уже лежит на весах и орёт", — вспоминает бабушка школьницы.

Отец ребёнка после появления девочки на свет почти сразу попал в тюрьму за кражу, его приговорили к четырём годам колонии. Сейчас он пишет возлюбленной письма, просит прощения, но девушка не верит, считает, что молодой человек хочет на ней жениться, чтобы уменьшить уголовный срок.

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Девушка воспитывает дочку не одна, ей помогают бабушка и ролики из "Тиктока". Четырёхмесячная малышка ещё не умеет говорить, но уже научилась свайпать и лайкать.

"Правнучка по характеру вредная, упёртая. Как только начинает орать мама сразу ей в руки телефон даёт. Одной рукой ребёнка качает, другой листает TikTok", — рассказывает прабабушка малышки.

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Напомним, о громкой истории стало известно в феврале 2021 года. Тогда члены семьи девушки жаловались, что их не пускают к новорождённой и служба опеки намерена забрать ребёнка у несовершеннолетней матери.

Авторы
Дарья Дьячкова

Дарья Дьячкова

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