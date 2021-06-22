Родившая в 14 лет новосибирская школьница растит дочку в бараке с помощью TikTok

Новосибирская школьница, родившая в 14 лет, растит дочку в аварийном бараке. В доме нет даже воды, а вместо игрушек и книжек малышка целый день смотрит "Тикток", сообщает kp.ru. Условия жизни ребёнка не соответствуют требованиям, поэтому органы опеки предлагают переселить девушку с младенцем в социальный центр. В квартире вместе с юной матерью живет её отец, бабушка и младший брат. Родные не хотят отпускать школьницу с ребёнком в специальное учреждение, ведь детские пособия – главный источник дохода в семье.

Сложности в жизни малышки начались с самого рождения: роды у её юной матери протекали сложно.

"Правнучка полумёртвая родилась, сперва не дышала. Врач сказал: "Пойдём заключение о смерти писать". Вернулись в палату, а девочка уже лежит на весах и орёт", — вспоминает бабушка школьницы.

Отец ребёнка после появления девочки на свет почти сразу попал в тюрьму за кражу, его приговорили к четырём годам колонии. Сейчас он пишет возлюбленной письма, просит прощения, но девушка не верит, считает, что молодой человек хочет на ней жениться, чтобы уменьшить уголовный срок.

Девушка воспитывает дочку не одна, ей помогают бабушка и ролики из "Тиктока". Четырёхмесячная малышка ещё не умеет говорить, но уже научилась свайпать и лайкать.

"Правнучка по характеру вредная, упёртая. Как только начинает орать — мама сразу ей в руки телефон даёт. Одной рукой ребёнка качает, другой листает TikTok", — рассказывает прабабушка малышки.