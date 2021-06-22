Парень остался в ужасе, узнав из переписки возлюбленной, кем ему на самом деле приходится сын
Боль фразы "семью не выбирают" этот тиктокер ощутил на себе, и ему посоветовали бежать подальше от своих родственников.
Пользователь с ником stacks1400 в слезах рассказал в "Тиктоке" историю о неприятной семейной тайне. Парень узнал, что его возлюбленная долгое время изменяла ему с его собственным дедушкой. И у сына, которого юзер растил как своего, на самом деле другой отец.
Узнал, что мой сын на самом деле мой дядя. Мой дедушка спал с моей девушкой всё время, пока мы жили у него
Видео © TikTok / stacks1400
В следующих роликах парень отметил, что узнал всё из переписки избранницы, где накопились компрометирующие материалы не за один год. stacks1400 посетовал, что думал о дедушке лучше, хотя тот был нечестным человеком и ранее уже изменял бабушке. По словам бедолаги, его отец тоже не ладил с дедом и не общался с ним с подросткового возраста.
Признание парня набрало 11,5 млн просмотров, и зрители не могли ему не посочувствовать. Пользователи писали, что stacks1400 заслуживает лучшего и должен поскорее бежать из такой семьи.
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