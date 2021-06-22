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Суд оставил без изменений приговор экс-главе Клинского района Подмосковья

Махинации чиновника и его команды нанесли ущерб на сумму не менее 50 миллионов рублей.

22 июня, 14:44
<p>Бывший глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань. Фото © ТАСС / Юрий Машков</p>

Бывший глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань. Фото © ТАСС / Юрий Машков

Московский областной суд оставил без изменений приговор бывшему главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю, который получил 15 лет колонии за коррупцию. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Приговор вступил в законную силу", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

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Напомним, бывший глава Администрации Клина Александр Постригань был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий летом 2018 года. Лайф публиковал расследование, где подробно описал схемы, через которые Постригань из года в год переписывал имущество и земли района на разных людей. В результате за коррупцию он был осуждён на 15 лет. Как выяснилось в ходе следствия, своими махинациями Постригань и его команда нанесли ущерб на сумму не менее 50 миллионов рублей.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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