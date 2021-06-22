Суд оставил без изменений приговор экс-главе Клинского района Подмосковья

Напомним, бывший глава Администрации Клина Александр Постригань был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий летом 2018 года. Лайф публиковал расследование, где подробно описал схемы, через которые Постригань из года в год переписывал имущество и земли района на разных людей. В результате за коррупцию он был осуждён на 15 лет. Как выяснилось в ходе следствия, своими махинациями Постригань и его команда нанесли ущерб на сумму не менее 50 миллионов рублей.