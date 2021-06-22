Суд оставил без изменений приговор экс-главе Клинского района Подмосковья
Махинации чиновника и его команды нанесли ущерб на сумму не менее 50 миллионов рублей.
Бывший глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань. Фото © ТАСС / Юрий Машков
Московский областной суд оставил без изменений приговор бывшему главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю, который получил 15 лет колонии за коррупцию. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Приговор вступил в законную силу", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Напомним, бывший глава Администрации Клина Александр Постригань был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий летом 2018 года. Лайф публиковал расследование, где подробно описал схемы, через которые Постригань из года в год переписывал имущество и земли района на разных людей. В результате за коррупцию он был осуждён на 15 лет. Как выяснилось в ходе следствия, своими махинациями Постригань и его команда нанесли ущерб на сумму не менее 50 миллионов рублей.
Лента новостей
Медведев сообщил о наращивании иностранного военного присутствия у границ РФ в Арктике
сегодня в 14:41
Владелец подозревает бывшую жену: Момент сокрушительного взрыва машины в Санкт-Петербурге попал на видео
сегодня в 14:33
"Присасываются и кусают": Туристов на азовском побережье атаковали морские блохи
сегодня в 14:20
Комментариев: 0