Москвичам рассказали, как долго после ковида будет сохраняться статус "Переболел"

Статус "Переболел" в системе переболевших москвичей действителен порядка полугода, сертификат со статусом "ПЦР" — в течение 72 часов. Об этом сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Статус "Переболел" будет присвоен в системе для граждан, переболевших CoViD-19. Он действителен 180 дней. Будут учтены результаты ПЦР только из московских лабораторий, поскольку они подключены к Единому лабораторному сервису. Список этих лабораторий размещён на сайте Департамента здравоохранения Москвы", — сказала она.