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Москвичам рассказали, как долго после ковида будет сохраняться статус "Переболел"

При этом будут учтены результаты ПЦР только из столичных лабораторий, поскольку они подключены к Единому лабораторному сервису.

22 июня, 14:48

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Статус "Переболел" в системе переболевших москвичей действителен порядка полугода, сертификат со статусом "ПЦР" — в течение 72 часов. Об этом сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Статус "Переболел" будет присвоен в системе для граждан, переболевших CoViD-19. Он действителен 180 дней. Будут учтены результаты ПЦР только из московских лабораторий, поскольку они подключены к Единому лабораторному сервису. Список этих лабораторий размещён на сайте Департамента здравоохранения Москвы", — сказала она.

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Ранее Лайф сообщал, что уже по меньшей мере четверть москвичей имеет иммунитет к индийскому штамму коронавируса, которым на сегодняшний день, по данным столичных властей, болеет 90% всех заражённых в Москве.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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