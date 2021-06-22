Москвичам рассказали, как долго после ковида будет сохраняться статус "Переболел"
При этом будут учтены результаты ПЦР только из столичных лабораторий, поскольку они подключены к Единому лабораторному сервису.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Статус "Переболел" в системе переболевших москвичей действителен порядка полугода, сертификат со статусом "ПЦР" — в течение 72 часов. Об этом сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Статус "Переболел" будет присвоен в системе для граждан, переболевших CoViD-19. Он действителен 180 дней. Будут учтены результаты ПЦР только из московских лабораторий, поскольку они подключены к Единому лабораторному сервису. Список этих лабораторий размещён на сайте Департамента здравоохранения Москвы", — сказала она.
Ранее Лайф сообщал, что уже по меньшей мере четверть москвичей имеет иммунитет к индийскому штамму коронавируса, которым на сегодняшний день, по данным столичных властей, болеет 90% всех заражённых в Москве.
Комментариев: 0