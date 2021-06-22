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Полуфиналы и финал Евро-2020 сможет посетить до 60 тысяч болельщиков

В руководстве УЕФА уже поблагодарили британские власти за увеличение допустимого числа фанатов на трибунах.

22 июня, 15:02
<p>Фото © EPA / TASS</p>

Фото © EPA / TASS

Полуфинальные матчи и финал Евро-2020, которые пройдут на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, сможет посетить более 60 тысяч болельщиков. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно опубликованным данным, Правительство Великобритании согласовало увеличение вместимости главной арены страны до 75 процентов на время турнира.

"Я благодарен премьер-министру и Правительству Великобритании за их напряжённую работу по согласованию с нами этих договорённостей, чтобы сделать финальные этапы турнира на "Уэмбли" большим успехом", — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

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Добавим, что ранее по ходу турнира заполняемость стадиона "Уэмбли" была ограничена 25 процентами от общей вместительности.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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