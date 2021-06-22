Решение московских властей перевести все рестораны на "бесковидный" режим сильно ударит по возможности посещения заведений, ведь у некоторых людей не будет необходимого для прохода QR-кода. Об этом Лайфу заявил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

"Проблема в том, что эта система завязана на QR-кодах. Вот, допустим, я переболел, но у меня кода нет, так как я переболел незаметно для себя. Я собрался делать прививку, пошёл, сдал на антитела, и оказалось, что они у меня есть. То есть у меня нет QR-кода и не будет. А так как титр высокий, то зачем мне вакцинироваться. А иностранцы, у нас их огромное количество, они вообще пока не могут сделать вакцину. Это огромное количество людей не смогут зайти в ресторан. Не меньше 70% посетителей лишатся рестораны и кафе", — сказал Миронов.

По его мнению, такой режим даже "чуть хуже" локдауна, ведь работать у заведений нормально не получится. С одной стороны, ресторан не закрыт, и ты не можешь не платить аренду и зарплату, но с другой — выручка сильно упадёт из-за отсутствия посетителей. А точкам, расположенным в торговых центрах, придётся ещё труднее, ведь даже если они будут терпеть убытки, то не смогут закрыться по договору с ТЦ.