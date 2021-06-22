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Экс-игрок сборной Уругвая Лаксальт перешёл в московское "Динамо"

Российским болельщикам он знаком по выступлениям за национальную команду на ЧМ-2018.

22 июня, 15:22
<p>Фото © ФК "Динамо"</p>

Фото © ФК "Динамо"

Бывший полузащитник сборной Уругвая Диего Лаксальт подписал контракт с московским "Динамо", сообщает пресс-служба бело-голубых.

"Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб, который хочет расти, развиваться и бороться за самые высокие места", — заявил Лаксальт.

По данным клубной пресс-службы, соглашение Лаксальта с клубом рассчитано на три года с возможностью продления на ещё один сезон. В прошлом сезоне он играл в "Селтике", который арендовал его у "Милана".

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Российским болельщикам он может быть знаком по выступления за сборную Уругвая на ЧМ-2018. В частности, в матче против нашей сборной он отдал голевую передачу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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