Экс-игрок сборной Уругвая Лаксальт перешёл в московское "Динамо"
Российским болельщикам он знаком по выступлениям за национальную команду на ЧМ-2018.
Фото © ФК "Динамо"
Бывший полузащитник сборной Уругвая Диего Лаксальт подписал контракт с московским "Динамо", сообщает пресс-служба бело-голубых.
"Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб, который хочет расти, развиваться и бороться за самые высокие места", — заявил Лаксальт.
По данным клубной пресс-службы, соглашение Лаксальта с клубом рассчитано на три года с возможностью продления на ещё один сезон. В прошлом сезоне он играл в "Селтике", который арендовал его у "Милана".
Российским болельщикам он может быть знаком по выступления за сборную Уругвая на ЧМ-2018. В частности, в матче против нашей сборной он отдал голевую передачу.
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