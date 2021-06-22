Совет директоров московского "Спартака" выступил с заявлением по поводу критических высказываний Заремы Салиховой, жены владельца команды Леонида Федуна, в адрес менеджмента клуба. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

"Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по её собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе. Слова госпожи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК "Спартак-Москва", — заявили в клубе.

Ранее Салихова в своём телеграм-канале подвергла жёсткой критике решения спортивного директора "Спартака" Дмитрия Попова, генерального директора Евгения Мележикова и директора клуба по развитию и коммуникациям Антона Фетисова. В частности, она обвинила красно-белых в платном продвижении своей позиции через аффилированные телеграм-каналы.

В мае Салихова вошла в состав совета директоров "Спартака", но проработала в нём менее трёх недель. Выход из руководящего органа супруга Федуна связала с несогласием по кандидатуре главного тренера и ряду других вопросов.