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"Это мнение частного лица": "Спартак" ответил на критику жены Федуна

В клубе отметили, что её заявления не имеют отношения к официальной политике красно-белых.

22 июня, 15:12
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Совет директоров московского "Спартака" выступил с заявлением по поводу критических высказываний Заремы Салиховой, жены владельца команды Леонида Федуна, в адрес менеджмента клуба. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

"Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по её собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе. Слова госпожи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК "Спартак-Москва", — заявили в клубе.

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Ранее Салихова в своём телеграм-канале подвергла жёсткой критике решения спортивного директора "Спартака" Дмитрия Попова, генерального директора Евгения Мележикова и директора клуба по развитию и коммуникациям Антона Фетисова. В частности, она обвинила красно-белых в платном продвижении своей позиции через аффилированные телеграм-каналы.

В мае Салихова вошла в состав совета директоров "Спартака", но проработала в нём менее трёх недель. Выход из руководящего органа супруга Федуна связала с несогласием по кандидатуре главного тренера и ряду других вопросов.

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"Спартак" в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате России, завоевав путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Немецкого тренера Доменико Тедеско в июне сменил португалец Руй Витория.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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