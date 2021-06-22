Убившая коллегу вожатая жаловалась матери на травлю в лагере и даже пыталась покончить с собой
Девушка и её будущая жертва были знакомы на протяжении трёх лет. При этом погибшая часто заступалась за подругу.
Александра О. Фото © LIFE
Старшая вожатая, которая зарезала коллегу в подмосковном детском лагере, жаловалась на травлю со стороны других практикантов в этой смене. Как рассказал Лайфу источник, 22-летняя Александра О. говорила матери, что её сильно недолюбливают из-за её нелюдимости. Девушка говорила, что ей плохо. Мать предлагала дочери уйти из лагеря, но за это её могли отчислить. Семья у неё была не из богатых — и допустить такого развития событий Александра не могла.
Наш собеседник уточнил, что в один из вечеров девушку так затравили, что она попыталась покончить с собой. Тогда Александру спасла убитая ею впоследствии Алла, которая всегда заступалась за подругу. Данную ситуацию удалось замять в лагере. При этом источник уточнил, что вожатых не выпускали в магазин из-за ковидных ограничений, но им удалось раздобыть алкоголь в тот злополучный вечер.
Сейчас Александра задержана и находится в Следственном комитете. По данным собеседника Лайфа, обе девушки учились в одном университете и были подругами. Девушки дружили на протяжении трёх лет.
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Ранее Лайф рассказывал, что в общежитии Орловского юридического института МВД России имени Лукьянова зарезали курсанта. Под подозрение попала сокурсница парня.
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