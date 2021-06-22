"Халк на BMW" назвал подставой попытку петербуржца рукой остановить его машину на зебре

Водитель BMW, который вышел на разборки с пешеходами в Санкт-Петербурге, считает, что это была обыкновенная подстава. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал мужчина полицейским, по дороге он ехал, не нарушая ПДД. До молодых людей было достаточное расстояние, поэтому останавливаться водитель не стал. Однако, несмотря на это, один из парней резко ускорился и ударил по машине рукой, после чего якобы требовал деньги с владельца авто, угрожая полицией. По данным Лайфа, водитель не намерен требовать компенсации из-за порчи имущества — сломанное зеркало он вставил на место, а времени ходить по судам и пытаться добиться денег у него попросту нет.

При этом, как стало известно, иномарка принадлежит вовсе не герою видео, а зарегистрирована на фирму ООО "Служба экономической безопасности", принадлежащую петербургскому бизнесмену Александру Соболеву. Предприниматель неоднократно заявлял, что у него работают бывшие сотрудники госструктур, а сама компания тесно взаимодействует с правоохранительными органами.