Менеджер МакSим попала в больницу вслед за подключённой к аппарату ИВЛ певицей
Сама артистка была госпитализирована с 40-процентным поражением лёгких и введена в медикаментозный сон.
Фото © ТАСС / Салынская Анна
Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова попала в больницу вслед за артисткой. Она сама рассказала об этом в беседе с телеканалом "360".
Сама МакSим, несмотря на отрицательные ПЦР-тесты на ковид, до сих пор остаётся на лечении в больнице. Особых изменений в состоянии артистки пока не наблюдается, сообщила её пиар-менеджер Яна Богушевская.
Ранее Лайф писал, что МакSим (Марина Абросимова) была госпитализирована с 40-процентным поражением лёгких, а затем подключена к искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и введена в медикаментозный сон. Врачи дают оптимистичные прогнозы.
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