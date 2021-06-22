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Менеджер МакSим попала в больницу вслед за подключённой к аппарату ИВЛ певицей

Сама артистка была госпитализирована с 40-процентным поражением лёгких и введена в медикаментозный сон.

22 июня, 15:57

Фото © ТАСС / Салынская Анна

Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова попала в больницу вслед за артисткой. Она сама рассказала об этом в беседе с телеканалом "360".

Сама МакSим, несмотря на отрицательные ПЦР-тесты на ковид, до сих пор остаётся на лечении в больнице. Особых изменений в состоянии артистки пока не наблюдается, сообщила её пиар-менеджер Яна Богушевская.

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Ранее Лайф писал, что МакSим (Марина Абросимова) была госпитализирована с 40-процентным поражением лёгких, а затем подключена к искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и введена в медикаментозный сон. Врачи дают оптимистичные прогнозы.

Тяжело переболевшего ковидом певца T-Killah выписали из больницы

Тяжело переболевшего ковидом певца T-Killah выписали из больницы

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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