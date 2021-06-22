Менеджер МакSим попала в больницу вслед за подключённой к аппарату ИВЛ певицей

Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова попала в больницу вслед за артисткой. Она сама рассказала об этом в беседе с телеканалом "360".

Сама МакSим, несмотря на отрицательные ПЦР-тесты на ковид, до сих пор остаётся на лечении в больнице. Особых изменений в состоянии артистки пока не наблюдается, сообщила её пиар-менеджер Яна Богушевская.