Популярный шоумен Гоген Солнцев вместе со своей женой Екатериной Терешкович проводит отпуск в Сочи. Однако знаменитость не может насладиться отдыхом. О конфузе, который произошёл с парой в море, сообщает "Дни.ру".

Чтобы нормально искупаться, нужно вставать в пять утра, сетует Солнцев. Его возмутило не только огромное количество отдыхающих на отечественном курорте, но и их небрежное отношение к природе. По словам шоумена, отдыхающие не просто мусорят на пляже и в море, но ещё и испражняются там.

"Катя утром купалась, увидела — пирожок плывёт, хотела вынести его из моря, взяла, а это оказалась чья-то "вчерашняя коричневая личинка". Как не стыдно! Мерзавцы и грязные подонки", — написал разгневанный пост в "Инстаграме" шоумен.

Артист обратился к россиянам с призывом беречь море, а не превращать в свалку. Многие поддержали возмущение Солнцева, другие сочли пост поводом для шуток над его пожилой супругой. Они стали иронично сокрушаться, что Екатерине просто не везёт по жизни.