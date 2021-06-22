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"Пирожок плывёт": Гоген Солнцев улетел с пожилой женой на отдых и рассказал о "грязном" конфузе в море

Шоумена возмутило не только огромное количество отдыхающих на отечественном курорте, но и их небрежное отношение к природе.

22 июня, 15:49
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQZ399BA_Ph/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">solntcev</a></p>

Фото © Instagram / solntcev

Популярный шоумен Гоген Солнцев вместе со своей женой Екатериной Терешкович проводит отпуск в Сочи. Однако знаменитость не может насладиться отдыхом. О конфузе, который произошёл с парой в море, сообщает "Дни.ру".

Чтобы нормально искупаться, нужно вставать в пять утра, сетует Солнцев. Его возмутило не только огромное количество отдыхающих на отечественном курорте, но и их небрежное отношение к природе. По словам шоумена, отдыхающие не просто мусорят на пляже и в море, но ещё и испражняются там.

Гоген Солнцев кардинально сменил имидж и превратился в брутала

Гоген Солнцев кардинально сменил имидж и превратился в брутала

"Катя утром купалась, увидела — пирожок плывёт, хотела вынести его из моря, взяла, а это оказалась чья-то "вчерашняя коричневая личинка". Как не стыдно! Мерзавцы и грязные подонки", — написал разгневанный пост в "Инстаграме" шоумен.

Артист обратился к россиянам с призывом беречь море, а не превращать в свалку. Многие поддержали возмущение Солнцева, другие сочли пост поводом для шуток над его пожилой супругой. Они стали иронично сокрушаться, что Екатерине просто не везёт по жизни.

А ранее Гоген Солнцев раскрыл детали состояния здоровья жены. Как он уверяет, женщина сейчас борется с пагубной привычкой и до полной победы над зависимостью его избраннице ещё далеко.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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