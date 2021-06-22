"Пирожок плывёт": Гоген Солнцев улетел с пожилой женой на отдых и рассказал о "грязном" конфузе в море
Шоумена возмутило не только огромное количество отдыхающих на отечественном курорте, но и их небрежное отношение к природе.
Фото © Instagram / solntcev
Популярный шоумен Гоген Солнцев вместе со своей женой Екатериной Терешкович проводит отпуск в Сочи. Однако знаменитость не может насладиться отдыхом. О конфузе, который произошёл с парой в море, сообщает "Дни.ру".
Чтобы нормально искупаться, нужно вставать в пять утра, сетует Солнцев. Его возмутило не только огромное количество отдыхающих на отечественном курорте, но и их небрежное отношение к природе. По словам шоумена, отдыхающие не просто мусорят на пляже и в море, но ещё и испражняются там.
"Катя утром купалась, увидела — пирожок плывёт, хотела вынести его из моря, взяла, а это оказалась чья-то "вчерашняя коричневая личинка". Как не стыдно! Мерзавцы и грязные подонки", — написал разгневанный пост в "Инстаграме" шоумен.
Артист обратился к россиянам с призывом беречь море, а не превращать в свалку. Многие поддержали возмущение Солнцева, другие сочли пост поводом для шуток над его пожилой супругой. Они стали иронично сокрушаться, что Екатерине просто не везёт по жизни.
А ранее Гоген Солнцев раскрыл детали состояния здоровья жены. Как он уверяет, женщина сейчас борется с пагубной привычкой и до полной победы над зависимостью его избраннице ещё далеко.
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