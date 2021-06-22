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Вирусолог рассказал, кому подойдёт "назальная прививка" против ковида

Результат от такой вакцинации такой же, как от укола. Несмотря на кажущуюся простоту процедуры, осуществить её дома нельзя.

22 июня, 18:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Назальная вакцина от ковида подходит всем, кроме людей, которым по особым причинам противопоказаны антикоронавирусные прививки. Об этом рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Это та же самая вирусная вакцина, что ставится в уколах, только как капли в нос. Она повышает иммунитет носоглотки, через которую в организм человека проникает вирус. Для изготовления назальной вакцины вирус специальным образом высушивается", рассказал профессор в беседе с kp.ru.

Результат от спрей-прививки такой же, как от укола. Несмотря на кажущуюся простоту процедуры, осуществить её дома нельзя. Перед инъекцией врач обязан осмотреть пациента и проверить проходимость носовых пазух. Вещество в спрее — это тот же "Спутник V", только в другой форме, поэтому вакцина ставится в два этапа и подходит всем, кроме людей, которым по особым причинам противопоказаны антикоронавирусные прививки.

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По его мнению, новая форма препарата удобнее. Она упрощает не только процедуру введения, но и процесс производства. Упаковка не требует предельной стерильности, в отличие от инъекционной формы.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ввела новую антикоронавирусную вакцину в виде аэрозоля. Председатель верхней палаты парламента оказалась в списке волонтёров, поскольку этот препарат был ещё официально не зарегистрирован.

Авторы
Дарья Дьячкова

Дарья Дьячкова

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