Вирусолог рассказал, кому подойдёт "назальная прививка" против ковида

Назальная вакцина от ковида подходит всем, кроме людей, которым по особым причинам противопоказаны антикоронавирусные прививки. Об этом рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Это та же самая вирусная вакцина, что ставится в уколах, только как капли в нос. Она повышает иммунитет носоглотки, через которую в организм человека проникает вирус. Для изготовления назальной вакцины вирус специальным образом высушивается", — рассказал профессор в беседе с kp.ru.

Результат от спрей-прививки такой же, как от укола. Несмотря на кажущуюся простоту процедуры, осуществить её дома нельзя. Перед инъекцией врач обязан осмотреть пациента и проверить проходимость носовых пазух. Вещество в спрее — это тот же "Спутник V", только в другой форме, поэтому вакцина ставится в два этапа и подходит всем, кроме людей, которым по особым причинам противопоказаны антикоронавирусные прививки.

По его мнению, новая форма препарата удобнее. Она упрощает не только процедуру введения, но и процесс производства. Упаковка не требует предельной стерильности, в отличие от инъекционной формы.