В Карелии отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса
В республике отмечается рост показателей заболеваемости в возрастной группе 15–17 лет и лиц старше 65 лет.
Фото © ТАСС / Александр Манзюк
Из-за резкого числа заражённых CoViD-19 в Карелии отменили все массовые развлекательные мероприятия. Об ограничительных мерах сообщила пресс-служба главы республики.
"День города Петрозаводска и праздники в районах переносятся на другое время. В республике продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Отмечается рост показателей заболеваемости в возрастной группе 15–17 лет, причём значительный рост — в шесть раз, и лиц старше 65 лет — на 84%. Также продолжился рост заболеваемости среди детей, посещающих дошкольные учреждения", — говорится в сообщении.
Увеличение числа заражённых выявлено в Петрозаводске, Прионежском, Пряжинском, Сортавальском, Кондопожском, Муезерском и Медвежьегорском районах. Причём помимо обычного штамма в регионе встречаются "британский" и "южноафриканский". Как отметил глава республики Артур Парфенчиков, за минувшие сутки в Карелии коронавирус выявили у 144 человек. В тяжёлом состоянии находятся 67 человек.
Ранее Лайф сообщал, что за минувшие сутки в России выявлено 16 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 546 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 11 117 человек.
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