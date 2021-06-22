В Карелии отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса

Из-за резкого числа заражённых CoViD-19 в Карелии отменили все массовые развлекательные мероприятия. Об ограничительных мерах сообщила пресс-служба главы республики.

"День города Петрозаводска и праздники в районах переносятся на другое время. В республике продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Отмечается рост показателей заболеваемости в возрастной группе 15–17 лет, причём значительный рост — в шесть раз, и лиц старше 65 лет — на 84%. Также продолжился рост заболеваемости среди детей, посещающих дошкольные учреждения", — говорится в сообщении.

Увеличение числа заражённых выявлено в Петрозаводске, Прионежском, Пряжинском, Сортавальском, Кондопожском, Муезерском и Медвежьегорском районах. Причём помимо обычного штамма в регионе встречаются "британский" и "южноафриканский". Как отметил глава республики Артур Парфенчиков, за минувшие сутки в Карелии коронавирус выявили у 144 человек. В тяжёлом состоянии находятся 67 человек.