Власти Москвы оценили вероятность введения "бесковидного" режима в магазинах и транспорте
В мэрии уточнили, что пока свободно можно посещать торговые центры и тренажёрные залы, для входа QR-код не понадобится.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Власти Москвы пока не рассматривают возможность перевода на "бесковидный" режим работы магазины и общественный транспорт. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.
"На магазины и транспорт "бесковидный" режим распространять пока не планируется", — приводит его слова ТАСС.
При этом посетители и пассажиры должны соблюдать перчаточно-масочный режим и другие эпидемиологические меры. В эфире телеканала "Россия 24" Немерюк пояснил, что пока подобный режим не планируется распространять на торговые центры и тренажёрные залы.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на "бесковидный" режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
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