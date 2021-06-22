Власти Москвы оценили вероятность введения "бесковидного" режима в магазинах и транспорте

Власти Москвы пока не рассматривают возможность перевода на "бесковидный" режим работы магазины и общественный транспорт. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

"На магазины и транспорт "бесковидный" режим распространять пока не планируется", — приводит его слова ТАСС.

При этом посетители и пассажиры должны соблюдать перчаточно-масочный режим и другие эпидемиологические меры. В эфире телеканала "Россия 24" Немерюк пояснил, что пока подобный режим не планируется распространять на торговые центры и тренажёрные залы.