В США вакцинировали от ковида 70% взрослого населения

В США выполнили поставленную президентом страны Джо Байденом цель вакцинировать 70% взрослого населения страны от 30 лет как минимум одной дозой препарата от коронавируса до 4 июля. Об этом сообщил координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс.

"Всё верно: 70% взрослых жителей США от 30 лет получили как минимум одну дозу препарата", — заявил Зинтс в ходе брифинга, который транслировался на сайте Белого дома.

Центр по контролю и профилактике сообщает, что к 21 июня в США от коронавируса полностью вакцинировано более 150 миллионов человек, а свыше 177 миллионов граждан поставили одну прививку.