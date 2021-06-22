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В США вакцинировали от ковида 70% взрослого населения

В стране полностью уже привито чуть более 150 миллионов человек, одну прививку сделали свыше 177 миллионов.

22 июня, 18:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В США выполнили поставленную президентом страны Джо Байденом цель вакцинировать 70% взрослого населения страны от 30 лет как минимум одной дозой препарата от коронавируса до 4 июля. Об этом сообщил координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс.

"Всё верно: 70% взрослых жителей США от 30 лет получили как минимум одну дозу препарата", — заявил Зинтс в ходе брифинга, который транслировался на сайте Белого дома.

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Центр по контролю и профилактике сообщает, что к 21 июня в США от коронавируса полностью вакцинировано более 150 миллионов человек, а свыше 177 миллионов граждан поставили одну прививку.

Напомним, что по данным Департамента здравоохранения в Москве более двух миллионов жителей уже привились от коронавируса. При этом глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что из-за циркуляции в столице мутировавшего "индийского" штамма вакцинация должна быть "очень быстрой и массовой", так как этот вариант ковида более агрессивный.

Авторы
Дарья Дьячкова

Дарья Дьячкова

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