В США вакцинировали от ковида 70% взрослого населения
В стране полностью уже привито чуть более 150 миллионов человек, одну прививку сделали свыше 177 миллионов.
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В США выполнили поставленную президентом страны Джо Байденом цель вакцинировать 70% взрослого населения страны от 30 лет как минимум одной дозой препарата от коронавируса до 4 июля. Об этом сообщил координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс.
"Всё верно: 70% взрослых жителей США от 30 лет получили как минимум одну дозу препарата", — заявил Зинтс в ходе брифинга, который транслировался на сайте Белого дома.
Центр по контролю и профилактике сообщает, что к 21 июня в США от коронавируса полностью вакцинировано более 150 миллионов человек, а свыше 177 миллионов граждан поставили одну прививку.
Напомним, что по данным Департамента здравоохранения в Москве более двух миллионов жителей уже привились от коронавируса. При этом глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что из-за циркуляции в столице мутировавшего "индийского" штамма вакцинация должна быть "очень быстрой и массовой", так как этот вариант ковида более агрессивный.
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