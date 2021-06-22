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Леонид Рошаль поддержал решение о переводе ресторанов Москвы на "бесковидный" режим

По его оценке, ситуация с коронавирусной инфекцией в столичном регионе является критической.

22 июня, 19:06
<p>Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Leonid_Roshal#/media/File:Leonid_Roshal_2019.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Президент Национальной медицинской палаты и сопредседатель центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль считает оправданным решение властей Москвы закрыть доступ в рестораны и кафе для людей, не имеющих защиты от нового коронавируса.

"Я поддерживаю это решение", — заявил Леонид Рошаль ТАСС и добавил, что ситуация с коронавирусом в Москве критическая.

Власти Москвы оценили вероятность введения "бесковидного" режима в магазинах и транспорте

Власти Москвы оценили вероятность введения "бесковидного" режима в магазинах и транспорте

Напомним, из-за сложной эпидемиологической ситуации все рестораны Москвы переводятся на "бесковидный" режим: с 28 июня посещать заведения общепита смогут только те, кто имеет прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. При этом доказать наличие защиты от коронавируса горожане смогут с помощью специального QR-кода.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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