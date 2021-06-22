Леонид Рошаль поддержал решение о переводе ресторанов Москвы на "бесковидный" режим

Президент Национальной медицинской палаты и сопредседатель центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль считает оправданным решение властей Москвы закрыть доступ в рестораны и кафе для людей, не имеющих защиты от нового коронавируса.

"Я поддерживаю это решение", — заявил Леонид Рошаль ТАСС и добавил, что ситуация с коронавирусом в Москве критическая.

Напомним, из-за сложной эпидемиологической ситуации все рестораны Москвы переводятся на "бесковидный" режим: с 28 июня посещать заведения общепита смогут только те, кто имеет прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. При этом доказать наличие защиты от коронавируса горожане смогут с помощью специального QR-кода.