Вампиры средней полосы: смертельная опасность российских комаров, о которой вы не знали

Клещи и комары — самые распространённые в России насекомые — переносчики инфекций, рассказали Лайфу учёные-энтомологи. Среди российских комаров есть и такие, которые могут заразить лихорадкой Западного Нила, отметил кандидат биологических наук старший научный сотрудник Зоологического института РАН Алексей Халин. Напомним, этот вирус поражает мозг и вызывает менингоэнцефалит.

— Вспышки за последние 20 лет были отмечены в Волгоградской и Астраханской областях, в южных регионах. Этот вирус переносит довольно широкий спектр кровососущих комаров — это Culex modestus, Culex pipiens, также виды рода Anopheles, — пояснил энтомолог.

Комар Culex modestus. Фото © Getty Images / STEPHANE / Gamma-Rapho

Стоит упомянуть, что Culex modestus, Culex pipiens — в списке самых многочисленных комаров в нашей стране, они обитают по всей умеренной зоне. А Anopheles — это малярийные комары, и они тоже распространены в России повсеместно. Впрочем, несколько успокаивает то, что для распространения малярии им нужен хотя бы один болеющий ею человек.

Комар Culex pipiens. Фото © Getty Images / Gamma-Rapho

Алексей Халин упомянул ещё одну опасную "комариную" инфекцию, в России она известна как карельская лихорадка, а, скажем, в Швеции — как болезнь Окельбо. Симптомы — высокая температура, сыпь, боли в суставах. Переносчики — комары Aedes, они живут на северо-западе нашей страны.

— Допустим, в окрестностях Санкт-Петербурга, в европейской части России их довольно много, более 30 видов, и к этим видам относятся потенциальные переносчики карельской лихорадки, а Culex pipiens отмечен как переносчик вируса лихорадки Западного Нила, — говорит исследователь.

Недавно он вместе с коллегами выявил интересную тенденцию: некоторые насекомые понемногу перебираются к северу. В опубликованной недавно научной работе говорится о смещении северных границ обитания пяти видов комаров. А в Крыму и Краснодарском крае нашли два вида кровососущих, которых раньше никогда не было на российской территории. Это тропические и субтропические комары Aedes albopictus и Aedes koreicus. Первый переносит в том числе лихорадку денге, вирус Зика, жёлтую лихорадку, а ещё вирус Чинкунгунья. Он родом из Африки и Азии, вызывает резкий скачок температуры вплоть до 40 градусов, сильнейшие боли в суставах, мышцах, голове, тошноту. Второй (A. koreicus) может заразить японским энцефалитом, эту болезнь ещё называют комариным энцефалитом. В 1924 году она уносила жизни 70–80% заражённых в Японии.

Комар Aedes albopictus. Фото © Getty Images / Smith Collection / Gado

А ещё на российском юге заметили "жёлтолихорадочного" комара Aedes aegiptis. По словам учёных, он в наших краях когда-то уже бывал, но до недавних пор считалось, что его уже много лет здесь нет.

Комар Aedes aegiptis. Фото © Wikipedia

В Зоологическом институте РАН не спешат связывать это комариное переселение с изменениями климата. По мнению Алексея Халина, глобальное потепление действительно могло повлиять, но не было главной причиной.

— Здесь, скорее всего, имел место завоз с пассажиропотоками и грузоперевозками. Например, Aedes albopictus был завезён из Юго-Восточной Азии с грузоперевозками во многие другие регионы: в Западную Африку, в Северную и Южную Америку. И предполагается, что из Северной Америки он был завезён в Европу с партией покрышек, — предполагает учёный.

По тем или иным причинам к Европейской России перемещаются и опаснейшие насекомые лесов и парков — иксодовые клещи. Об этом рассказали в Институте проблем экологии и эволюции РАН. Как известно, эти насекомые переносят в числе прочего энцефалит, боррелиоз (жар, сыпь, больные суставы, если вовремя не лечить, возможна смерть или инвалидность), а также туляремию (она напоминает чуму, потому что поражает лимфоузлы).

— Клещи ведут себя так, как вели себя всегда. Просто раньше их не было у нас в средней полосе, мы с ними встречались на Алтае, в Сибири, на Дальнем Востоке в лесной зоне, когда ездили в экспедиции. Сейчас их то ли завезли, то ли они сильно размножились в Московской области. Раньше в Московской области вообще не было проблем с иксодовыми клещами, — заверила научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Марина Кривошеина.

Она напомнила, что особенно много клещей бывает в лесах и парках весной и осенью. В июне и июле их сравнительно немного.