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В парке "Патриот" вновь развернули временный госпиталь для пациентов с коронавирусом

Там уже открыли сотни коек для инфицированных. Для лечения больных привлекли врачей Минобороны.

22 июня, 22:22

Фото © Pixabay

В подмосковном парке "Патриот" снова развернули временный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Первая группа врачей Минобороны уже работает там, а 23 июня прибудет и вторая. Сейчас во временном госпитале развёрнуто уже 420 ковидных коек, новые блоки продолжат открываться. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил, что в регионе сложилась напряжённая ситуация с ковидом, сообщает телеканал "360".

"За сутки [в "Патриот"] приехало 100 машин [скорой помощи]. Пациенты — по два-три человека в машине. Сейчас разговариваем с ними — никто не привит. Последствия очень тяжёлые, проблематичные", — уточнил глава Московской области.

Глава региона добавил, что к каждой койке во временном госпитале подведён кислород, поскольку пациенты нуждаются в профессиональной помощи. При этом Воробьёв выразил благодарность Минобороны РФ за предоставленное помещение и привлечение к работе своих медиков. Губернатор Подмосковья подчеркнул, что гражданам следует вакцинироваться от инфекции.

Воробьёв предупредил о новых ковидных ограничениях в Подмосковье

Воробьёв предупредил о новых ковидных ограничениях в Подмосковье

Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев после встречи с главой области сообщил, что в парке "Патриот" уже развернули 420 коек в блоке C.

"Второй по развёртыванию будет идти блок D. Здесь у нас будет 360 коек. <…> Дальше будут развёртываться блоки B и A. Это уже третья и четвёртая очереди. Через две недели мы приступим к развёртыванию блоков. Суммарно будет 1320 коек", — рассказал медик.

Добавим, что в Подмосковье продолжают создавать дополнительные места для пациентов с коронавирусом. Сейчас в регионе развернули более 12 тысяч коек.

В Подмосковье зафиксирован антирекорд по заболеваемости ковидом за сутки

В Подмосковье зафиксирован антирекорд по заболеваемости ковидом за сутки

Ранее сообщалось, что в Москве планируется в ближайшие две недели довести количество коек для заболевших ковидом с почти 17 тысяч до 24 тысяч.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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