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Воробьёв предупредил о новых ковидных ограничениях в Подмосковье

По его словам, сейчас в регионе стоит цель прививать 35–40 тысяч человек в сутки.

22 июня, 20:58

Фото © Pixabay

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предупредил, что в случае увеличения числа инфицированных коронавирусом в регионе власти будут вынуждены вводить новые ограничения для публичных мест. Об этом сообщает телеканал "360".

"Каждому вакцинированному мы даём сертификаты и QR-коды. Не исключаем, что, если ситуация будет так же продолжаться, госпитализация сегодня у нас очень высокая, врачи работают очень напряжённо, мы будем думать о следующих ограничениях. Всё, что касается публичных мест, в случае если мы увидим цифры высокие, будем дальше ограничивать. Больше ничего не остаётся — это лучше, чем ограничивать плановую помощь тем, кому нужна операция на сердце, на сосудах и другая", — отметил глава Подмосковья.

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Кроме того, Воробьёв призвал жителей области быть аккуратными и вакцинироваться от ковида. По его словам, сейчас в Подмосковье стоит цель прививать 35–40 тысяч человек в сутки.

"Мы благодарны тем, кто откликнулся на наш призыв. Мы сегодня хорошо идём по вакцинации, наращиваем мощность. Цель выйти на 35–40 тысяч вакцин в сутки. И нам важно, чтобы было понимание среди жителей", — заметил Воробьёв.

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Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что сделал уже третью прививку от коронавируса. Он уточнял, что это необходимо, чтобы не заразиться "индийским" штаммом.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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