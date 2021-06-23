Инфекционист объяснил россиянам, к чему ведёт нежелание вакцинироваться от коронавируса

Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что низкие темпы вакцинации в России могут в будущем привести к сильным мутациям коронавируса. Об этом специалист рассказал в беседе с РИА "Новости".

"Если темпы вакцинации останутся низкими, вирус может мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут "работать". Это может произойти, если среди населения не будет достаточного количества людей с подготовленной иммунной системой, то есть вакцинированных или переболевших", — отметил Поздняков.

При этом инфекционист добавил, что существующие в настоящее время мутации вируса никак не влияют на эффективность вакцины от ковида.

"Нам известно, что вакцина разрабатывается для того, чтобы обусловить выработку антител к стабильным генам вируса, не подверженным мутациям. Пока нет оснований полагать, что какая-либо из выявленных мутаций может глобально повлиять на эффективность вакцины", — подчеркнул врач.

По словам медика, целью мутаций является повышение выживаемости вируса и его распространённости во внешней среде. Они происходят, когда патоген долго находится в одном организме и пытается бороться с иммунной системой. Поздняков заметил, что это может происходить у иммунокомпрометированных пациентов, иммунная система которых не может быстро справиться с вирусом, или в условиях массового скопления инфицированных граждан, например в стационарах и ковидных госпиталях.

Кроме того, специалист сообщил, что вакцинация может предотвратить некоторые мутации вируса. Это связано с тем, что, когда вирус попадает уже в подготовленный организм, иммунная система быстрее реагирует на него и он не успевает мутировать. Поздняков также рассказал, что в будущем может появиться мутантный вирус, который сможет избежать иммунного ответа вакцинированных, но на это должно уйти очень много времени.