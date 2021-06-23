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Раскрыта главная опасность индийского дельта-штамма коронавируса

Именно эта мутация активно распространяется в России в последнее время.

23 июня, 01:00

Фото © Pixabay

Индийский штамм коронавируса представляет наибольшую опасность из-за быстрой консолидации поражения лёгких. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

"То есть их функция [лёгких] теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года. Пациент поступает в больницу с КТ-2 [вторая степень поражения, выявленная с помощью компьютерной томографии], завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации", — отметила биолог в беседе с "Лентой.ру".

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По словам эксперта, при CoViD-19 клетки эпителия перестают производить сурфактанты — смесь веществ, покрывающих лёгкие изнутри. Далее в процессе заболевания они могут превратиться в фибробласты, то есть клетки соединительной ткани, и вообще не смогут производить ничего хорошего, кроме провоспалительных цитокинов и "других пакостей", подчеркнула биолог.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых "индийским" штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется в последние две недели. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, мутировавший "индийский" штамм обнаружили у 89,3% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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