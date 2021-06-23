Раскрыта главная опасность индийского дельта-штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса представляет наибольшую опасность из-за быстрой консолидации поражения лёгких. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

"То есть их функция [лёгких] теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года. Пациент поступает в больницу с КТ-2 [вторая степень поражения, выявленная с помощью компьютерной томографии], завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации", — отметила биолог в беседе с "Лентой.ру".

По словам эксперта, при CoViD-19 клетки эпителия перестают производить сурфактанты — смесь веществ, покрывающих лёгкие изнутри. Далее в процессе заболевания они могут превратиться в фибробласты, то есть клетки соединительной ткани, и вообще не смогут производить ничего хорошего, кроме провоспалительных цитокинов и "других пакостей", подчеркнула биолог.