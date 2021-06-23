В Бразилии запретили использовать российское лекарство от ковида

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) отказало во временном разрешении на использование российского противовирусного препарата "Авифавир", применяемого при лечении пациентов с CoViD-19. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Член коллегии Anvisa Мейрузи Фрейтас заявил, что препарат "не продемонстрировал клинического эффекта при лечении коронавируса, и его использование сопряжено с риском для здоровья". Отмечается, что к регулятору за разрешением использовать лекарство обратилась компания Vital Brasil.

Ранее Anvisa одобрила использование препарата "Ремдесивир" и так называемый коктейль из антител REGN-COV-2.