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В Бразилии запретили использовать российское лекарство от ковида

Там заявили, что препарат "не продемонстрировал клинического эффекта при лечении коронавируса, и его использование сопряжено с риском для здоровья".

23 июня, 01:38

Фото © Pixabay

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) отказало во временном разрешении на использование российского противовирусного препарата "Авифавир", применяемого при лечении пациентов с CoViD-19. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Член коллегии Anvisa Мейрузи Фрейтас заявил, что препарат "не продемонстрировал клинического эффекта при лечении коронавируса, и его использование сопряжено с риском для здоровья". Отмечается, что к регулятору за разрешением использовать лекарство обратилась компания Vital Brasil.

Ранее Anvisa одобрила использование препарата "Ремдесивир" и так называемый коктейль из антител REGN-COV-2.

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Лекарство или яд? Кто зарабатывает во время ковида на препаратах "Авифавир", "Арепливир" и "Коронавир"

Напомним, в Бразилии от ковида умерло уже более 500 тысяч человек. Жители страны выходят на протесты, требуя от президента Жаира Болсонару изменения ковидной политики.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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