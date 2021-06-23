В Москве задержали афериста, продавшего тысячи поддельных справок о вакцинации от ковида

В Москве поймали мошенника, который подделал десятки тысяч сертификатов о вакцинации от коронавируса. Как сообщает "Коммерсант", сейчас уголовное дело против него рассматривает Бабушкинский суд столицы.

По данным издания, внимание полиции привлёк сайт, который предлагал различные справки от врачей, в том числе о вакцинации от CoViD-19. Сотрудник правоохранительных органов под видом работника организации, которому срочно потребовался сертификат, позвонил аферисту и договорился о покупке справки. Стоимость сертификата составила пять тысяч рублей, а срок изготовления занял три часа.

Далее справку заказчику доставил курьер, которого сразу задержали. Он сообщил, что документ получил от водителя "Яндекс.Доставки". Тот, в свою очередь, описал дом и человека, у которого забрал конверт. Через три дня полицейские нашли и поймали злоумышленника.