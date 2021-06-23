В Москве задержали афериста, продавшего тысячи поддельных справок о вакцинации от ковида
Мужчина изготавливал фальшивые сертификаты на дому в свободное от работы время и продавал их по пять тысяч рублей.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
В Москве поймали мошенника, который подделал десятки тысяч сертификатов о вакцинации от коронавируса. Как сообщает "Коммерсант", сейчас уголовное дело против него рассматривает Бабушкинский суд столицы.
По данным издания, внимание полиции привлёк сайт, который предлагал различные справки от врачей, в том числе о вакцинации от CoViD-19. Сотрудник правоохранительных органов под видом работника организации, которому срочно потребовался сертификат, позвонил аферисту и договорился о покупке справки. Стоимость сертификата составила пять тысяч рублей, а срок изготовления занял три часа.
Далее справку заказчику доставил курьер, которого сразу задержали. Он сообщил, что документ получил от водителя "Яндекс.Доставки". Тот, в свою очередь, описал дом и человека, у которого забрал конверт. Через три дня полицейские нашли и поймали злоумышленника.
Выяснилось, что 30-летний уроженец Мордовии оформлял поддельные документы у себя дома в свободное от работы время. Мошенник делал скидки тем, кто покупал справки оптом. Его круг клиентов был разнообразным, в том числе няни, граждане, уезжавшие на работу или в отпуск за границу.
Ранее Лайф писал о том, что в Москве задержали трёх человек за продажу поддельных сертификатов о вакцинации.
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