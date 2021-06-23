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В Москве задержали афериста, продавшего тысячи поддельных справок о вакцинации от ковида

Мужчина изготавливал фальшивые сертификаты на дому в свободное от работы время и продавал их по пять тысяч рублей.

23 июня, 02:59

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В Москве поймали мошенника, который подделал десятки тысяч сертификатов о вакцинации от коронавируса. Как сообщает "Коммерсант", сейчас уголовное дело против него рассматривает Бабушкинский суд столицы.

По данным издания, внимание полиции привлёк сайт, который предлагал различные справки от врачей, в том числе о вакцинации от CoViD-19. Сотрудник правоохранительных органов под видом работника организации, которому срочно потребовался сертификат, позвонил аферисту и договорился о покупке справки. Стоимость сертификата составила пять тысяч рублей, а срок изготовления занял три часа.

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Укол без пациента: Как устроен теневой рынок сертификатов о вакцинации от ковида

Далее справку заказчику доставил курьер, которого сразу задержали. Он сообщил, что документ получил от водителя "Яндекс.Доставки". Тот, в свою очередь, описал дом и человека, у которого забрал конверт. Через три дня полицейские нашли и поймали злоумышленника.

Выяснилось, что 30-летний уроженец Мордовии оформлял поддельные документы у себя дома в свободное от работы время. Мошенник делал скидки тем, кто покупал справки оптом. Его круг клиентов был разнообразным, в том числе няни, граждане, уезжавшие на работу или в отпуск за границу.

В Москве возбудили 24 дела из-за продажи фальшивых сертификатов о вакцинации

В Москве возбудили 24 дела из-за продажи фальшивых сертификатов о вакцинации

Ранее Лайф писал о том, что в Москве задержали трёх человек за продажу поддельных сертификатов о вакцинации.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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