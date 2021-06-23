Россиянам объяснили, как уйти в отпуск сразу на год

Работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы на год по уважительной причине согласно ст. 128 Трудового кодекса РФ, рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Как уточнила специалист, что считать уважительной причиной — решает работодатель, так как закон не определяет критерии уважительной причины. Однако в законе оговорены категории граждан, которым работодатель не может отказать в предоставлении отпуска без сохранения содержания, в Трудовом кодексе прописаны сроки предоставления таких отпусков.

"Для отдельных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания может регламентироваться федеральными законами. Так, для государственных и муниципальных служащих такой отпуск может быть предоставлен сроком до 1 года", — объясняет эксперт.

Иванова-Швец предупреждает, что, находясь в таком отпуске, работник не получает зарплату, также у него не накапливается время очередного отпуска.