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Россиянам объяснили, как уйти в отпуск сразу на год

Однако стоит помнить, что такой продолжительный отдых не оплачивается.

23 июня, 02:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы на год по уважительной причине согласно ст. 128 Трудового кодекса РФ, рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Как уточнила специалист, что считать уважительной причиной — решает работодатель, так как закон не определяет критерии уважительной причины. Однако в законе оговорены категории граждан, которым работодатель не может отказать в предоставлении отпуска без сохранения содержания, в Трудовом кодексе прописаны сроки предоставления таких отпусков.

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"Для отдельных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания может регламентироваться федеральными законами. Так, для государственных и муниципальных служащих такой отпуск может быть предоставлен сроком до 1 года", объясняет эксперт.

Иванова-Швец предупреждает, что, находясь в таком отпуске, работник не получает зарплату, также у него не накапливается время очередного отпуска.

Ранее Лайф писал о том, что врач объяснил россиянам, как не чувствовать себя разбитым после летнего отпуска.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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