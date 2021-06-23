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Власти Благовещенска ввели режим ЧС из-за угрозы паводка

В городе возводятся насыпные дамбы. В случае необходимости власти развернут пункты временного размещения.

23 июня, 01:52
<p>Фото © <a href="http://www.admblag.ru/2015-06-17-04-26-56/press-tsentr/novosti/item/24127-v-blagoveshchenske-ustanovlen-rezhim-chrezvychajnaya-situatsiya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Администрации Благовещенска</a></p>

Фото © Сайт Администрации Благовещенска

Власти Благовещенска ввели режим ЧС в связи с повышением уровня воды в реках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"С целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сохранения жизни и здоровья граждан и в связи с повышением уровня воды в реках в границах городского округа с 18:00 22 июня для органов управления сил и средств Благовещенского городского звена АОТП РСЧС в границах городского округа установлен режим "чрезвычайная ситуация", — говорится на сайте администрации.

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Уточняется, что данное решение принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Благовещенска. Управлением ГОЧС администрации города Благовещенска организован сбор и анализ складывающейся гидрологической обстановки в городском округе, связанной с прохождением паводка.

Также отмечается, что управление ЖКХ обеспечивает устойчивость работы объектов жилищно-коммунального хозяйства. Предприятию "Городской сервисно-торговый комплекс" поручено продолжить возведение насыпных дамб. В случае необходимости власти развернут пункты временного размещения.

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По прогнозам Амурского гидрометцентра, максимальный подъём уровня воды в реках у города ожидается в период с 24 по 27 июня. На Амуре и Зее вода в районе Благовещенска может подняться примерно до 900–1000 сантиметров. Это больше максимальной отметки 2013 года, когда на Амуре было крупномасштабное наводнение. Тогда уровень воды в реке в районе города поднялся до 822 сантиметров. По прогнозам метеорологов, нынешний паводок будет недолгим. В Благовещенске ожидается подтопление улицы Набережной, включая полуостров Затонский, села Белогорье в районе улиц Железнодорожной, Заозёрной, Мухина, Луговой, Соснового переулка, улицы Новой Релочной. Также вода подтопит садовые товарищества села Верхнеблаговещенское, а также посёлок Зазейский.

Ранее Лайф сообщал о том, что морскую воду у Ялты признали непригодной для купания. Такое решение вынес Роспотребнадзор на основе анализа, проведённого после масштабного наводнения в городе.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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