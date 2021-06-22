В Крыму подсчитали предварительный ущерб от наводнения
К ликвидации последствий президент России ранее поручил Минобороны и МЧС привлечь необходимые силы.
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Для восстановления дорог и инфраструктуры районов Крыма после наводнения понадобится около пяти с половиной миллиардов рублей. Об этом на заседании оперативного штаба по ЧС заявил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.
"Суммарно, по первоначальным прикидкам, на проведение ремонтно-дорожных работ и восстановление инфраструктуры необходимо порядка пяти с половиной миллиардов рублей", — сказал он.
Путин поручил Минобороны и МЧС привлечь необходимые силы для помощи в ликвидации последствий затопления Крыма
Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. Обильные дожди в Крыму продолжились с вечера среды. Наибольший удар приняла Керчь, где выпало около двух месячных норм осадков, из-за чего была обесточена вся центральная часть города. Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда эвакуировали пациентов.
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