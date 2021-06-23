Оранжевый уровень опасности из-за жары продлён в Москве и области

В Москве и Московской области продлён оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Об этом сообщает Гидрометцентр.

"Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.

Ранее предупреждение действовало до 23:00 22 июня, теперь же — до 12:00 24 июня. Синоптики прогнозируют среднесуточную температуру на 7–10 градусов выше нормы.