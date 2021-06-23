Оранжевый уровень опасности из-за жары продлён в Москве и области
Синоптики прогнозируют среднесуточную температуру на 7–10 градусов выше нормы.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
В Москве и Московской области продлён оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Об этом сообщает Гидрометцентр.
"Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.
Ранее предупреждение действовало до 23:00 22 июня, теперь же — до 12:00 24 июня. Синоптики прогнозируют среднесуточную температуру на 7–10 градусов выше нормы.
Напомним, в последние дни в столичном регионе установилась аномально жаркая погода. Уже были побиты температурные рекорды. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причины аномальной жары.
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