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Оранжевый уровень опасности из-за жары продлён в Москве и области

Синоптики прогнозируют среднесуточную температуру на 7–10 градусов выше нормы.

23 июня, 01:25
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

В Москве и Московской области продлён оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Об этом сообщает Гидрометцентр.

"Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.

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Ранее предупреждение действовало до 23:00 22 июня, теперь же — до 12:00 24 июня. Синоптики прогнозируют среднесуточную температуру на 7–10 градусов выше нормы.

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Напомним, в последние дни в столичном регионе установилась аномально жаркая погода. Уже были побиты температурные рекорды. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причины аномальной жары.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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