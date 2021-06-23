В Бундестаге заявили, что Германия готовится к войне с Россией

Депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен заявила, что Германия увеличивает расходы на оборону, так как готовится к войне с Россией. Об этом она написала в своей статье в газете nd.DerTag.

Парламентарий отметила, что каждый день выдвигаются требования о введении санкций против Москвы – отношения России и Германии достигли дна. При этом немецкое правительство не стремится к диалогу, а занимается беспрецедентным перевооружением, чтобы в течение нескольких лет стать крупнейшей военной державой на континенте.

"Федеральное правительство открыто берёт курс на подготовку к войне против России", - пишет депутат.