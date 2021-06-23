В Бундестаге заявили, что Германия готовится к войне с Россией
Немецкое правительство занимается беспрецедентным перевооружением, чтобы за несколько лет стать крупнейшей военной державой на континенте, отметила Севим Дагделен.
Фото © Pixabay
Депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен заявила, что Германия увеличивает расходы на оборону, так как готовится к войне с Россией. Об этом она написала в своей статье в газете nd.DerTag.
Парламентарий отметила, что каждый день выдвигаются требования о введении санкций против Москвы – отношения России и Германии достигли дна. При этом немецкое правительство не стремится к диалогу, а занимается беспрецедентным перевооружением, чтобы в течение нескольких лет стать крупнейшей военной державой на континенте.
"Федеральное правительство открыто берёт курс на подготовку к войне против России", - пишет депутат.
Дагделен напомнила слова министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время недавнего визита на Гуам к американским военным о том, что Россия противник Германии, которая сражается за демократию, свободу и основанный на правилах порядок. Также депутат напомнила о немецких войсках в Прибалтике на западной границе России и военных учениях НАТО. Политик заключила, что немецким властям нужна такая Россия, в которой связанные с Западом олигархи будут предоставлять сырьевые богатства страны другим государствам.
Напомним, в последние годы Россия часто фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных рубежей. НАТО расширяет подобные инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии".
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