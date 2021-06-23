НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Бундестаге заявили, что Германия готовится к войне с Россией

Немецкое правительство занимается беспрецедентным перевооружением, чтобы за несколько лет стать крупнейшей военной державой на континенте, отметила Севим Дагделен.

23 июня, 01:09

Фото © Pixabay

Депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен заявила, что Германия увеличивает расходы на оборону, так как готовится к войне с Россией. Об этом она написала в своей статье в газете nd.DerTag.

Парламентарий отметила, что каждый день выдвигаются требования о введении санкций против Москвы – отношения России и Германии достигли дна. При этом немецкое правительство не стремится к диалогу, а занимается беспрецедентным перевооружением, чтобы в течение нескольких лет стать крупнейшей военной державой на континенте.

"Федеральное правительство открыто берёт курс на подготовку к войне против России", - пишет депутат.

Военный эксперт назвал главную причину ненависти НАТО к Черноморскому флоту России

Военный эксперт назвал главную причину ненависти НАТО к Черноморскому флоту России

Дагделен напомнила слова министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время недавнего визита на Гуам к американским военным о том, что Россия противник Германии, которая сражается за демократию, свободу и основанный на правилах порядок. Также депутат напомнила о немецких войсках в Прибалтике на западной границе России и военных учениях НАТО. Политик заключила, что немецким властям нужна такая Россия, в которой связанные с Западом олигархи будут предоставлять сырьевые богатства страны другим государствам.

National Interest назвал место, где могут столкнуться самолёты России и НАТО

National Interest назвал место, где могут столкнуться самолёты России и НАТО

Напомним, в последние годы Россия часто фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных рубежей. НАТО расширяет подобные инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Вспомните, что мы — центр Европы": Лукашенко предрёк мировую войну, если в Белоруссии "что-то вспыхнет"

26 мая, 09:12

НАТО не будет размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе

14 июня, 16:35

"Как можно так шутить?": Украинская актриса возмутилась реакцией Киева на мощное наводнение в Крыму

сегодня в 00:50

Раскрыта главная опасность индийского дельта-штамма коронавируса

сегодня в 01:00

Microsoft стала второй компанией в мире с капитализацией выше $2 трлн

сегодня в 00:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1