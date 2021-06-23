"Как можно так шутить?": Украинская актриса возмутилась реакцией Киева на мощное наводнение в Крыму
По мнению артистки, заявления украинских властей касаемо данной ситуации на полуострове недопустимы.
Фото © Сайт Администрации Ялты
Украинская актриса, заслуженный деятель искусств страны Любовь Титаренко раскритиковала реакцию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексея Данилова на мощное наводнение в Крыму.
Напомним, ранее Данилов позлорадствовал над пострадавшими от наводнения крымчанами, заявив, что "Господь Бог слишком много воды дал им сразу" и теперь жители не знают, что с ней делать.
"Как можно Данилову вот так шутить? Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного… Ну боже мой, у него есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал?" — задалась вопросом артистка в эфире телеканала "Первый независимый".
Титаренко добавила, что в Киеве постоянно называют Крым украинским, и подняла вопрос о реальном отношении Незалежной к жителям полуострова.
"Когда-то время покажет, почему Крым от нас отошёл. Я считаю, что Крым к нам уже не вернётся, пока у нас будут вот такие злые Даниловы у власти", — подчеркнула актриса.
Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. Сильные дожди накрыли и другие населённые пункты Крыма. Серьёзный удар стихии также принял город Керчь, где выпало около двух месячных норм осадков, из-за чего была обесточена вся центральная часть города. Затопленными оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда эвакуировали пациентов.
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