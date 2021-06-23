Украинская актриса, заслуженный деятель искусств страны Любовь Титаренко раскритиковала реакцию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексея Данилова на мощное наводнение в Крыму.

Напомним, ранее Данилов позлорадствовал над пострадавшими от наводнения крымчанами, заявив, что "Господь Бог слишком много воды дал им сразу" и теперь жители не знают, что с ней делать.

"Как можно Данилову вот так шутить? Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного… Ну боже мой, у него есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал?" — задалась вопросом артистка в эфире телеканала "Первый независимый".

Титаренко добавила, что в Киеве постоянно называют Крым украинским, и подняла вопрос о реальном отношении Незалежной к жителям полуострова.