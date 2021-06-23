NYT: Участвовавшие в убийстве журналиста Хашогджи саудовцы прошли боевую подготовку в США
Как уточняет американское издание, их обучали стрельбе, реагированию на атаки, ближнему бою и слежке.
Джамаль Хашогджи. Фото © Twitter / Abdullah S. Al-Bedaiwi
Четверо саудовцев, участвовавших в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи, ранее прошли боевую подготовку на территории Соединённых Штатов. Об этом сообщает газета The New York Times.
Как уточнили источники издания, сотрудники спецслужб Саудовской Аравии "прошли боевую подготовку в США в рамках контракта, одобренного Госдепартаментом". По данным газеты, подготовку четырёх саудовцев проводила охранная компания Tier 1 в Арканзасе. Тренировки включали в себя стрельбу и "противодействие атаке" и предназначались для обеспечения более надёжной охраны и защиты саудовских лидеров. Один человек, который знаком с обучением, сообщил, что помимо этого саудовцев обучали слежке и ближнему бою.
Госдеп США выдал лицензию компании Tier 1 на проведение военной подготовки саудовской королевской гвардии в 2014 году. Обучение продолжалось как минимум в течение первого года правления экс-главы Белого дома Дональда Трампа, пишет New York Times.
Исполнительный директор компании Cerberus Capital Management, которой принадлежит Tier 1, подтвердил факт прохождения обучения. Но подчеркнул, что учебная программа "не имеет никакого отношения к убийству Хашогджи".
Ранее сообщалось, что разведка США считает, что саудовский наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд одобрил операцию по похищению и убийству журналиста Джамаля Хашогджи. После этого американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Штаты вводят визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии.
Напомним, обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года после того, как вошёл в здание консульства своей страны в Стамбуле. Позже выяснилось, что журналиста жестоко убили. В апреле 2019 года американские власти приняли решение о запрете на въезд в США 16 граждан Саудовской Аравии за причастность к преступлению. В декабре того же года пять человек были приговорены к смертной казни по делу об убийстве Хашогджи. Сыновья погибшего журналиста заявили о прощении тех, кто виновен в расправе над отцом.
Позже стало известно, что суд Саудовской Аравии огласил окончательные приговоры в отношении восьми человек, проходивших по делу об убийстве журналиста. Пять из них проведут за решёткой по двадцать лет каждый, один осуждён на десять лет, ещё двое получили по семь лет тюремного заключения.
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