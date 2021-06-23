NYT: Участвовавшие в убийстве журналиста Хашогджи саудовцы прошли боевую подготовку в США

Четверо саудовцев, участвовавших в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи, ранее прошли боевую подготовку на территории Соединённых Штатов. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как уточнили источники издания, сотрудники спецслужб Саудовской Аравии "прошли боевую подготовку в США в рамках контракта, одобренного Госдепартаментом". По данным газеты, подготовку четырёх саудовцев проводила охранная компания Tier 1 в Арканзасе. Тренировки включали в себя стрельбу и "противодействие атаке" и предназначались для обеспечения более надёжной охраны и защиты саудовских лидеров. Один человек, который знаком с обучением, сообщил, что помимо этого саудовцев обучали слежке и ближнему бою.

Госдеп США выдал лицензию компании Tier 1 на проведение военной подготовки саудовской королевской гвардии в 2014 году. Обучение продолжалось как минимум в течение первого года правления экс-главы Белого дома Дональда Трампа, пишет New York Times.

Исполнительный директор компании Cerberus Capital Management, которой принадлежит Tier 1, подтвердил факт прохождения обучения. Но подчеркнул, что учебная программа "не имеет никакого отношения к убийству Хашогджи".