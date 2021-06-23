Российские учёные никогда не предлагали программу, включающую в себя чипирование россиян. Об этом заявил вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.

Напомним, ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в российском правительстве якобы разрабатывают федеральную программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации", предполагающую развитие технологий нейроинтерфейсов.

"Это совершенно непрофессиональное и, мягко скажем, полуграмотное представление того, что делается в этом направлении", — сказал Чехонин в беседе с ТАСС.

По словам академика, в разработках, о которых писали СМИ, используются чипы для коррекции зрения с помощью инвазивных методов, но при этом в мозг вводятся лишь электроды, а сами чипы находятся вовне. Так что о влиянии на сознание речи не идёт, заключил вице-президент РАН.