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"Совершенно полуграмотное представление": В РАН открестились от планов по чипированию россиян

Там отметили, что в разработках, о которых писали СМИ, используются чипы для коррекции зрения с помощью инвазивных методов, но при этом в мозг вводятся лишь электроды.

22 июня, 23:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российские учёные никогда не предлагали программу, включающую в себя чипирование россиян. Об этом заявил вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.

Напомним, ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в российском правительстве якобы разрабатывают федеральную программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации", предполагающую развитие технологий нейроинтерфейсов.

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"Это совершенно непрофессиональное и, мягко скажем, полуграмотное представление того, что делается в этом направлении", — сказал Чехонин в беседе с ТАСС.

По словам академика, в разработках, о которых писали СМИ, используются чипы для коррекции зрения с помощью инвазивных методов, но при этом в мозг вводятся лишь электроды, а сами чипы находятся вовне. Так что о влиянии на сознание речи не идёт, заключил вице-президент РАН.

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Напомним, ранее в Минобрнауки также опровергли сообщения о разработке программы по чипированию. Там отметили, что в конце прошлого года было принято решение о её нецелесообразности.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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