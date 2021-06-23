В отношении 19-летнего жителя Челябинской области, который разместил на странице акции "Бессмертный полк" фото нацистского преступника, заведено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 5 мая в посёлке Роза подозреваемый с телефона разместил на странице акции "Бессмертный полк" фото нацистского преступника для его опубликования в Интернете 9 Мая в День Победы. По мнению следственных органов, действия молодого человека были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах войны.

"Признаю вину того, что я сделал. Это было ошибкой. Приношу свои искренние извинения, если кого-то этим оскорбил, прошу меня простить", — заявил молодой человек.

Теперь челябинцу грозит до трёх лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.