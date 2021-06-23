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"Это было ошибкой": На 19-летнего жителя Челябинской области завели дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

Молодой человек признал вину и принёс извинения. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

22 июня, 23:19

Кадр видео © СК РФ

В отношении 19-летнего жителя Челябинской области, который разместил на странице акции "Бессмертный полк" фото нацистского преступника, заведено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 5 мая в посёлке Роза подозреваемый с телефона разместил на странице акции "Бессмертный полк" фото нацистского преступника для его опубликования в Интернете 9 Мая в День Победы. По мнению следственных органов, действия молодого человека были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах войны.

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СКР возбудил дела о попытках разместить фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

"Признаю вину того, что я сделал. Это было ошибкой. Приношу свои искренние извинения, если кого-то этим оскорбил, прошу меня простить", — заявил молодой человек.

Теперь челябинцу грозит до трёх лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

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Разместившие снимки нацистских преступников в "Бессмертном полку" признали вину и раскаялись

Ранее Лайф сообщал, что жителя Воронежа оштрафовали на 90 тысяч рублей за фото Гитлера в "Бессмертном полку". Мужчину признали виновным по статье "Реабилитация нацизма". Он в открытом доступе для трансляции в ходе акции разместил изображение, подписав его другим именем: Шикльгрубер Адольф Алоисович.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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