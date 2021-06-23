Президент США Джо Байден стукнул по столу в Белом доме, узнав "смехотворную" зарплату американских пожарных. Об этом сообщает Reuters.

По данным журналистского пула, во время совещания с руководством Федерального управления по чрезвычайным ситуациям Байдену была озвучена зарплата американских пожарных — 13 долларов в час (примерно 950 рублей). Президент США возмутился, ударил по столу и назвал эту цифру "смехотворной".

"Признаюсь, не знал этого — федеральным пожарным платят 13 долларов в час. Моя администрация положит этому конец. Это смехотворно низкая зарплата", — заявил американский лидер.

Также на совещании Байден заявил, что встретится с руководством западных штатов и обсудит с ними подготовку к сезону лесных пожаров.