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"Стукнул по столу": Байден возмутился "смехотворной" зарплатой американских пожарных

Американский лидер пообещал, что его администрация исправит ситуацию.

22 июня, 22:56

Фото © Pixabay

Президент США Джо Байден стукнул по столу в Белом доме, узнав "смехотворную" зарплату американских пожарных. Об этом сообщает Reuters.

По данным журналистского пула, во время совещания с руководством Федерального управления по чрезвычайным ситуациям Байдену была озвучена зарплата американских пожарных — 13 долларов в час (примерно 950 рублей). Президент США возмутился, ударил по столу и назвал эту цифру "смехотворной".

"Признаюсь, не знал этого — федеральным пожарным платят 13 долларов в час. Моя администрация положит этому конец. Это смехотворно низкая зарплата", — заявил американский лидер.

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Также на совещании Байден заявил, что встретится с руководством западных штатов и обсудит с ними подготовку к сезону лесных пожаров.

Ранее Лайф писал о том, что в США арестовали мужчину за рассылку писем с угрозой убить Байдена.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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