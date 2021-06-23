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В США арестовали мужчину за рассылку писем с угрозой убить Байдена

Американец отправлял угрожающие сообщения, в которых заявлял, что убьёт президента, конгрессменов, а также членов их семей, если ему не заплатят.

22 июня, 21:23
<p>Фото © News On 6</p>

Фото © News On 6

Житель американского штата Оклахома арестован за рассылку сообщений с угрозами убить президента США Джо Байдена, конгрессменов и членов их семей, сообщает американский Минюст.

По информации ведомства, 58-летний Джон Аренс с мая по июнь отправлял угрожающие сообщения местному телеканалу KOTV (Newson6), в которых заявлял, что убьёт Байдена, членов конгресса, а также членов их семей, если ему не заплатят.

"Джон Аренс отправил News On 6 серию электронных писем с угрозами убить президента, членов конгресса и их семьи, если он не получит деньги. Онлайн-угрозы убийства чиновников и членов их семей имеют последствия", — говорится в сообщении Минюста.

"Мы убьём любого демократа, который ступит на лужайку". Американца задержали за угрозы расправой в день инаугурации Байдена

"Мы убьём любого демократа, который ступит на лужайку". Американца задержали за угрозы расправой в день инаугурации Байдена

Уточняется, что Аренс был арестован 18 июня в городе Талса в своём доме. На допросе мужчина дал признательные показания о рассылке сообщений с угрозами.

Ранее Лайф писал о том, что Байден назвал угрозу США пострашнее террористов.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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