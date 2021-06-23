В ООН заявили о наивысшем риске применения ядерного оружия со времён холодной войны
Лучшим решением для устранения ядерных рисков в организации назвали ликвидацию подобных вооружений.
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ООН отмечает рост интереса стран к ядерному оружию при разработке национальных стратегий. Об этом сообщила на видеоконференции фонда Карнеги заместитель генсека организации Идзуми Накамицу.
"Риск использования ядерного оружия в результате инцидента, намеренных действий или из-за просчёта является самым высоким с момента холодной войны", — сказала Накамицу.
По словам замгенсека организации, такие прогнозы вызывают беспокойство в ООН. По мнению Накамицу, к такой ситуации привело наращивание многополярного ядерного порядка, региональная напряжённость и гонка вооружений. Она отметила, что наибольшую опасность представляет риск неверного восприятия сигналов сторон и эскалации. Поэтому оптимальным решением для устранения ядерных рисков будет ликвидация таких вооружений.
Ранее Лайф писал о том, что аналитики заявили о росте числа развёрнутых ядерных боеголовок в мире.
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