Глава ФРС: США не боятся возможного отказа России от доллара

Соединённые Штаты не боятся возможного отказа России и Китая от доллара. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

"Доллар — мировая резервная валюта, другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и поблизости", — заявил чиновник на слушаниях в американском парламенте.

Пауэлл добавил, что силу американской валюты обеспечивают открытые рынки, низкая инфляция и работающие демократические институты Штатов.