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Глава ФРС: США не боятся возможного отказа России от доллара

По словам Джерома Пауэлла, силу американской валюты обеспечивают открытые рынки, низкая инфляция и работающие демократические институты Штатов.

22 июня, 20:52

Фото © Pixabay

Соединённые Штаты не боятся возможного отказа России и Китая от доллара. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

"Доллар — мировая резервная валюта, другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и поблизости", — заявил чиновник на слушаниях в американском парламенте.

Пауэлл добавил, что силу американской валюты обеспечивают открытые рынки, низкая инфляция и работающие демократические институты Штатов.

Аналитик рассказал, почему Россия не может отказаться от доллара

Аналитик рассказал, почему Россия не может отказаться от доллара

Напомним, ранее глава Минфина Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния, а также снизит долю британского фунта. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин объяснил, какие есть альтернативы доллару для хранения активов ФНБ.

Прощание с долларом: сколько у России золота в запасах и сможет ли страна отказаться от американской валюты

Прощание с долларом: сколько у России золота в запасах и сможет ли страна отказаться от американской валюты

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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