Глава ФРС: США не боятся возможного отказа России от доллара
По словам Джерома Пауэлла, силу американской валюты обеспечивают открытые рынки, низкая инфляция и работающие демократические институты Штатов.
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Соединённые Штаты не боятся возможного отказа России и Китая от доллара. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
"Доллар — мировая резервная валюта, другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и поблизости", — заявил чиновник на слушаниях в американском парламенте.
Пауэлл добавил, что силу американской валюты обеспечивают открытые рынки, низкая инфляция и работающие демократические институты Штатов.
Напомним, ранее глава Минфина Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния, а также снизит долю британского фунта. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин объяснил, какие есть альтернативы доллару для хранения активов ФНБ.
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