В Кемеровской области реконструировали подвиг солдата Красной армии Николая Масалова. Видео © LIFE

Подвиг прославленного солдата Красной армии Николая Масалова реконструировали на родине героя в Кемеровской области. Житель Кузбасса во время ожесточённых боёв и штурма Берлина спас маленькую немецкую девочку. Старший сержант Масалов своим телом закрыл ребёнка от пуль и на руках вынес из-под вражеского огня. Сам боец при этом был ранен.

Этот поступок лёг в основу сюжета известного монумента "Воин-освободитель" в Берлине. Реконструкцию подвига приурочили к годовщине начала Великой Отечественной войны. Увидеть, как это было, смогли сотни зрителей мероприятия, которое прошло в посёлке Тяжинский Кемеровской области. Также там задействовали военную технику времён ВОВ. Собравшиеся смогли увидеть немецкие мотоциклы, противотанковые пушки, миномёты, а также другие виды оружия. При помощи пиротехники удалось создать атмосферу боевых сражений на улице города. При этом актёры, задействованные в реконструкции, были одеты в форму времён военных лет.

Исполнитель роли Николая Масалова, актёр Владислав Копылов рассказал, что про подвиг прославленного солдата знают все местные жители. Организатор реконструкции Михаил Кудринский назвал происходящее "живым уроком истории", где можно посмотреть, во что были одеты фашисты и бойцы Красной армии, какое у них было оружие. Одна из зрительниц призналась, что такого не увидишь в учебниках и кино.

"Земля тряслась... это было страшно и более понятно детям", — поведала Мария Минаева.

Добавим, что Николай Масалов родился в 1922 году в крестьянской семье в деревне Вознесенка в Кемеровской области. После войны он жил в посёлке Тяжинский и работал завхозом в детском саду. Умер Масалов в 2001 году в возрасте 79 лет. На его родине приняли решение о возведении памятнику своему великому земляку.