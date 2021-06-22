"Вы не должны нас душить": Лукашенко призвал жителей ЕС на "сто лет встать на колени" перед белорусским народом
Лидер республики возмутился тем, что санкции против страны были введены накануне 22 июня — 80-летия со дня начала Великой Отечественной.
Кадр видео © АТН: новости Беларуси и мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители Евросоюза должны "не душить" белорусов, а "носить их на руках" за освобождение от нацизма. Об этом политик заявил в ходе выступления по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, трансляция которого велась на YouTube-канале АТН.
"Вы должны не просто каяться, вы должны ещё сто лет вперёд стоять на коленях перед белорусским народом и молиться, что вы смогли родиться после той войны. Вы должны делать всё, чтобы зарубцевать в наших сердцах и душах раны от этой войны. Вы не душить нас должны, вы на руках должны нас носить, немцы, поляки, так называемый Европейский союз, потому что мы спасли вас от коричневой чумы", — заявил Лукашенко.
Белорусский президент обратил внимание на символизм, ведь санкции против республики были введены накануне 22 июня — 80-летия со дня начала Великой Отечественной. Кроме того, он напомнил о словах министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, призвавшего распространить санкции на целые сектора экономики республики.
"Так и хочется спросить автора этих строк, некоего Мааса, министра иностранных дел Германии: господин Маас, вы кто? Вчера каявшийся немец или наследник нацистов?" — подчеркнул глава государства.
Напомним, ранее Евросоюз ввёл санкции против 78 физических и восьми юридических лиц Белоруссии. Так, в чёрном списке оказались такие крупные предприятия, как Минский автомобильный завод и Белорусский автомобильный завод. Кроме того, к санкциям присоединились США, Канада и Великобритания.
Лента новостей
США испугались "уничтожения" Россией авианосца вблизи Гавайев
сегодня в 20:21
Блёстки и рюши уже не в моде: Названы самые популярные наряды и цвета у школьников для похода на выпускной
сегодня в 20:07
"Иначе будет поздно": Лукашенко назвал западных политиков обезумевшими и призвал с ними разобраться
сегодня в 19:58
Комментариев: 0