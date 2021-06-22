"Вы не должны нас душить": Лукашенко призвал жителей ЕС на "сто лет встать на колени" перед белорусским народом

Лидер республики возмутился тем, что санкции против страны были введены накануне 22 июня — 80-летия со дня начала Великой Отечественной.