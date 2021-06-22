Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне введения против республики новых санкций призвал народы соседних стран "очнуться" и разобраться со своими "обезумевшими" и "потерявшими реальность" политиками. Об этом глава государства сказал в ходе церемонии, посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны.

"Санкции, провокации… так и хочется спросить: вы что, это специально делаете, хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белоусов — на патриотичность? Давайте попробуем. Послушайте, неужели история так ничему вас и не научила? Посмотрите, как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта. Я обращаюсь прежде всего… к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам: очнитесь, пока не поздно, разберитесь с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность", — отметил белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко заметил, что раньше государства "жили по-соседски, делили кусок хлеба", а люди ездили друг к другу. Он призвал Запад остановиться "у последней черты, иначе завтра будет поздно".

"Давайте остановимся у этой последней черты. Завтра будет поздно. Неужели среди украинцев, литовцев, латышей и поляков, к которым белорусы всегда относились дружественно, найдутся те, кто готов пожертвовать этой своей мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств, политиков, которым, на самом деле, наплевать на наш народ и на свои народы, их судьбы и государственность, нашу белорусскую государственность?" — задался вопросом глава государства.

Белорусский президент добавил, что жители республики никому не отдадут родную землю, независимость и суверенитет, выстоят "в любом случае". Лукашенко также подчеркнул, что современный мир для Белоруссии не замыкается только на Евросоюзе. По его словам, есть "достаточно ответственных стран" и целых регионов, с которыми Минск продолжит тесно сотрудничать.