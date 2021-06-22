НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стали известны подробности пожара в здании МВД РФ

В настоящее время возгорание уже удалось ликвидировать.

22 июня, 19:54
<p>Кадр из видео © VK / <a href="https://vk.com/mskonline1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mskonline1</a></p>

Кадр из видео © VK / mskonline1

Видео с места пожара в здании МВД РФ в Москве. Видео © VK / mskonline1

Площадь пожара в здании МВД РФ на Житной улице составила десять квадратных метров. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По его информации, горели кабель и оборудование. В данный момент возгорание уже ликвидировано.

"Вырезали сердце и часть лёгких": Пожар в пятиэтажке под Киевом оказался попыткой замести следы жуткого убийства

"Вырезали сердце и часть лёгких": Пожар в пятиэтажке под Киевом оказался попыткой замести следы жуткого убийства

Напомним, инцидент произошёл в серверной на шестом этаже министерства. Проводилась эвакуация.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Названы российские регионы — лидеры по количеству преступлений

вчера в 23:46

В здании МВД России вспыхнул пожар

сегодня в 19:25

Суд вынес приговор двум участникам несогласованной акции за нападение на полицейского

сегодня в 19:20

Вынес немецкую девочку из-под пуль: В Кузбассе реконструировали подвиг солдата Красной армии Николая Масалова

сегодня в 20:43

"Вы не должны нас душить": Лукашенко призвал жителей ЕС на "сто лет встать на колени" перед белорусским народом

сегодня в 20:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1