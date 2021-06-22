Стали известны подробности пожара в здании МВД РФ
В настоящее время возгорание уже удалось ликвидировать.
Кадр из видео © VK / mskonline1
Видео с места пожара в здании МВД РФ в Москве. Видео © VK / mskonline1
Площадь пожара в здании МВД РФ на Житной улице составила десять квадратных метров. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
По его информации, горели кабель и оборудование. В данный момент возгорание уже ликвидировано.
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Напомним, инцидент произошёл в серверной на шестом этаже министерства. Проводилась эвакуация.
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