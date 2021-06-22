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"Вырезали сердце и часть лёгких": Пожар в пятиэтажке под Киевом оказался попыткой замести следы жуткого убийства

Подозреваемого в жестокой расправе задержали, однако мотивы его поступка пока не уточняются.

22 июня, 16:37

На месте пожара, который стал причиной взрыва в пятиэтажке под Киевом, обнаружили тело мужчины. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, его смерть наступила раньше, чем произошло ЧП.

"Судебно-медицинскими экспертами установлено, что он умер не от пожара, а в результате нанесения ему тяжких телесных повреждений — у него перерезано горло, три удара в грудь ножом, есть вырезанное сердце и часть лёгких", — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

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В полиции добавили, что подозреваемый в жестокой расправе уже задержан. Им оказался местный житель 1978 года рождения, который с помощью огня пытался скрыть следы преступления. Сейчас он находится в СИЗО, а правоохранители выясняют мотивы преступления.

Как сообщал Лайф, в результате мощного взрыва в пятиэтажном жилом доме в посёлке Белогородка Киевской области пострадало восемь человек, включая одного ребёнка 2008 года рождения. Он и ещё один взрослый были госпитализированы, остальным помощь оказали на месте.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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