На месте пожара, который стал причиной взрыва в пятиэтажке под Киевом, обнаружили тело мужчины. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, его смерть наступила раньше, чем произошло ЧП.

"Судебно-медицинскими экспертами установлено, что он умер не от пожара, а в результате нанесения ему тяжких телесных повреждений — у него перерезано горло, три удара в грудь ножом, есть вырезанное сердце и часть лёгких", — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

В полиции добавили, что подозреваемый в жестокой расправе уже задержан. Им оказался местный житель 1978 года рождения, который с помощью огня пытался скрыть следы преступления. Сейчас он находится в СИЗО, а правоохранители выясняют мотивы преступления.