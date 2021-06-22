Аномальная жара толкнула москвичей в фонтаны прямо в разгар рабочего дня. Видео © LIFE

Воздух в Москве 22 июня прогрелся настолько сильно, что москвичи от мала до велика решили искупаться в фонтанах прямо в разгар рабочего дня, чтобы хоть немного освежиться. Всё дело в том, что температура воздуха в столице поднялась до 33,7 градуса и побила рекорд.

"В 11:00 было 31,5 градуса, то есть 0,3 градуса недотягивали до рекорда, но уже в 12:00, в полдень, рекорд пал — 31,9 градуса на станции ВДНХ. В 13:00 уже было 32,2 градуса, в 14:30 — 32,9 градуса, в 15:00 — 33,6 градуса, в 16:00 — 33,7 градуса", — заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА "Новости".

Предыдущий рекорд в России был установлен в 1917 году. Температура в столице тогда составила 31,8 градуса. Вильфанд также отметил, что нельзя исключать нового рекорда и для 23 июня.