Меркель в разговоре с Путиным выразила благодарность за "руку примирения"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, что в Германии помнят ужасы военного времени. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По мнению Меркель, миллионы немецких семей ощущают страдания, которые преступления нацистского режима причинили жителям России, Украины, Белоруссии и других бывших советских республик.

"Канцлер глубоко благодарна за то, что так много граждан этих стран протянули руку примирения [ФРГ]", — подчеркнул Зайберт.