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Меркель в разговоре с Путиным выразила благодарность за "руку примирения"

Глава Германии выразила сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла война.

22 июня, 16:22
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, что в Германии помнят ужасы военного времени. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По мнению Меркель, миллионы немецких семей ощущают страдания, которые преступления нацистского режима причинили жителям России, Украины, Белоруссии и других бывших советских республик.

"Канцлер глубоко благодарна за то, что так много граждан этих стран протянули руку примирения [ФРГ]", — подчеркнул Зайберт.

Опубликована статья Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Опубликована статья Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Ранее российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с Ангелой Меркель в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Главы двух стран подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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