Подозреваемая в жестокой расправе над вожатой в подмосковном детском лагере была конфликтным человеком и нередко сама провоцировала ссоры со знакомыми. Об этом рассказали знакомые девушек в беседе с kp.ru.

"У Саши взрывной, хабалистый характер. Она могла не только Аллу, но и других девчонок оскорбить или толкнуть. Она вообще делила людей на москвичей и понаехавших и последних считала отбросами общества. И это я сейчас не про мигрантов совсем, а про тех, кто в столицу из регионов приехал", — рассказала одногруппница девушек.

Погибшая Алла как раз была из таких. Девушка приехала на обучение из Воронежа и попала в лагерь по распределению на летнюю практику. Отмечается, что из-за этого общение между коллегами не задалось с самого первого дня. Александра могла оскорблять соседку и унижать даже при других людях.

Где девушки взяли алкоголь, пока остаётся загадкой. По некоторым данным, до ближайшего магазина, где можно купить спиртное, от санатория пять километров. Подруги вожатых не исключают, что принести горячительные напитки в лагерь могла подозреваемая.