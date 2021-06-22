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"Делила людей на москвичей и отбросов": Одногруппница назвала хабалкой со взрывным характером зарезавшую вожатую в подмосковном лагере

Знакомые девушек считают, что именно она принесла спиртное в санаторий и стала инициатором алкогольного застолья.

22 июня, 16:16
<p>Александра О. Фото © LIFE</p>

Александра О. Фото © LIFE

Подозреваемая в жестокой расправе над вожатой в подмосковном детском лагере была конфликтным человеком и нередко сама провоцировала ссоры со знакомыми. Об этом рассказали знакомые девушек в беседе с kp.ru.

"У Саши взрывной, хабалистый характер. Она могла не только Аллу, но и других девчонок оскорбить или толкнуть. Она вообще делила людей на москвичей и понаехавших и последних считала отбросами общества. И это я сейчас не про мигрантов совсем, а про тех, кто в столицу из регионов приехал", — рассказала одногруппница девушек.

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Убившая коллегу вожатая жаловалась матери на травлю в лагере и даже пыталась покончить с собой

Погибшая Алла как раз была из таких. Девушка приехала на обучение из Воронежа и попала в лагерь по распределению на летнюю практику. Отмечается, что из-за этого общение между коллегами не задалось с самого первого дня. Александра могла оскорблять соседку и унижать даже при других людях.

Где девушки взяли алкоголь, пока остаётся загадкой. По некоторым данным, до ближайшего магазина, где можно купить спиртное, от санатория пять километров. Подруги вожатых не исключают, что принести горячительные напитки в лагерь могла подозреваемая.

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"Я начала нервничать, взяла нож": Вожатая подмосковного лагеря рассказала на допросе, за какие слова жестоко убила коллегу

Напомним, кровавая драма разыгралась в подмосковном оздоровительном лагере "Доброе" сегодня ночью. 22-летняя Александра О. в ходе словесной перепалки ударила ножом 20-летнюю Аллу Ф. прямо в сердце, отчего та скончалась на месте.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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