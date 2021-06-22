"Провал катастрофический": Комментаторы Набутов и Черданцев объяснили причины вылета сборной России с Евро-2020
Оба считают, что тренерский штаб не справился с задачей, однако простой сменой специалиста проблему не решишь.
Георгий Черданцев (слева) и Кирилл Набутов (справа). Коллаж LIFE. Фото © Instagram / cherdantsev71, © Facebook / Kirill Nabutov
Сборная России по футболу, покинувшая Евро-2020 после разгромного поражения Дании, была на прошедшем турнире хуже остальных, да ещё и имела психологические проблемы. Такое мнение высказал спортивный комментатор Кирилл Набутов. Он уточнил, что не очень внимательно смотрел игру из-за звонков по работе, однако успел заметить, что дело развивалось не в нашу пользу.
"Видел, что они горят психологически, ещё по первому матчу с Бельгией, с Данией было так же. Ошибается вратарь с выбором позиции — гол. Ошибается Зобнин с пасом назад — гол. Был потом момент переломить. Не смогли. Ну просто они хуже остальных. И всё. Не для этого уровня чемпионата", — приводит его слова РИА ФАН.
Набутов считает, что простой сменой главного тренера Станислава Черчесова на другого специалиста ситуацию не изменишь, ведь и с предыдущими тренерами национальной команды Гусом Хиддинком, Фабио Капелло, Диком Адвокатом и Леонидом Слуцким было точно так же.
Однако тренерский штаб должен понимать, что провалил прошедший турнир, заметил его коллега Георгий Черданцев. По его мнению, за последние годы решения Черчесова трудно поддавались логике.
"На большинство вопросов перед чемпионатом Европы Станислав Саламович отвечал, что вот вы всё увидите. А я вам сейчас ничего объяснять не буду, вы всё увидите. Ну вот мы и увидели. По сути дела, остаётся только развести руками. По мне, это провал катастрофический", — цитирует Черданцева kp.ru.
Напомним, после поражения от сборной Дании (1:4) сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе, пропустив вперёд и датчан, и финнов по дополнительным показателям, и покинула Евро-2020. За выступление на турнире российская национальная команда получила 10,75 миллиона евро от УЕФА.
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