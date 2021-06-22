Суд вынес приговор двум участникам несогласованной акции за нападение на полицейского
Одна из них уроженка Украины Ольга Бендас. 23 января она несколько раз ударила сотрудника полиции.
Суд вынес приговор двум участникам несогласованной акции за нападение на полицейского. Видео предоставлено Лайфу
Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима уроженку Украины Ольгу Бендас и Александра Глушкова за нападение на полицейского в ходе несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.
"22 июля 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесен приговор о признании виновными Ольги Бендас и Александра Глушкова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ и назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима каждому", — говорится в сообщении.
Напомним, уголовные дела были возбуждены 28 января. По версии следствия, женщина 1985 года рождения, участвовавшая в несанкционированной акции в центре столицы, несколько раз ударила сотрудника полиции в область туловища. В ходе допроса она полностью признала свою вину. В тот же день другой участник несанкционированной акции, уроженец Псковской области, с силой бросил специальное ограждение в сторону одного из силовиков.
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