Суд вынес приговор двум участникам несогласованной акции за нападение на полицейского. Видео предоставлено Лайфу

Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима уроженку Украины Ольгу Бендас и Александра Глушкова за нападение на полицейского в ходе несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"22 июля 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесен приговор о признании виновными Ольги Бендас и Александра Глушкова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ и назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима каждому", — говорится в сообщении.