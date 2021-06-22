В конце июня по всей России пройдут школьные выпускные. Традиционно много внимания девушки и молодые люди уделяют подбору нарядов на мероприятия. Что нынче в тренде, а что уже вышло из моды, узнали аналитики компании Ozon (исследование имеется в распоряжении Лайфа).

Так, в 2021 году не стоит ждать появления на выпускных девушек в платьях в пол, блёстках и рюшах. В моде нынче сдержанная элегантность и практичность. Почти во всех регионах выпускницы выбирают платья средней длины, исключение составляет лишь Краснодарский край, где в моде по-прежнему мини. Силуэты в основном простые и элегантные, без излишеств и вычурности.

Что касается цветов нарядов, то в Татарстане сейчас в моде чёрный, в Екатеринбурге — тёмно-синий, в Новосибирске — зелёный, в Ростове — мятный, а в Москве — маренго и пыльно-розовый.

Юноши же в основном отдают предпочтение классике. Например, в Краснодарском крае продажи мужских костюмов в мае – начале июня выросли в 14 раз по сравнению с началом лета 2020 года, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — в 7,5 раза, в Татарстане — более чем в семь раз. Правда, джинсы с рубашкой, а иногда и жилеткой, тоже уже можно считать классикой выпускных вечеров, и покупают их для праздника довольно охотно. Продажи джинсов перед выпускным на Ozon выросли в Новосибирске и области (на 83%), Ростовской области (на 34%), Краснодарском крае (28%), Санкт-Петербурге (14%), а также в Москве и Московской области (11%).

На подготовку к выпускным наложила свой отпечаток и ситуация с ковидом. По данным аналитиков, в этом году многие не верили, что праздник состоится в очном формате, и тянули с покупками нарядов до последнего. Зато в мае – начале июня начался ажиотаж: продажи вечерних платьев в Москве и Санкт-Петербурге выросли в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Новосибирске — в восемь раз, в Екатеринбурге — почти в шесть, а в Краснодаре — более чем в пять раз.