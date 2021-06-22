Блёстки и рюши уже не в моде: Названы самые популярные наряды и цвета у школьников для похода на выпускной
Одним из трендов нынешнего года стала практичность. Многие покупают недорогие наряды, которые можно будет надеть больше одного раза.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
В конце июня по всей России пройдут школьные выпускные. Традиционно много внимания девушки и молодые люди уделяют подбору нарядов на мероприятия. Что нынче в тренде, а что уже вышло из моды, узнали аналитики компании Ozon (исследование имеется в распоряжении Лайфа).
Так, в 2021 году не стоит ждать появления на выпускных девушек в платьях в пол, блёстках и рюшах. В моде нынче сдержанная элегантность и практичность. Почти во всех регионах выпускницы выбирают платья средней длины, исключение составляет лишь Краснодарский край, где в моде по-прежнему мини. Силуэты в основном простые и элегантные, без излишеств и вычурности.
Что касается цветов нарядов, то в Татарстане сейчас в моде чёрный, в Екатеринбурге — тёмно-синий, в Новосибирске — зелёный, в Ростове — мятный, а в Москве — маренго и пыльно-розовый.
Юноши же в основном отдают предпочтение классике. Например, в Краснодарском крае продажи мужских костюмов в мае – начале июня выросли в 14 раз по сравнению с началом лета 2020 года, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — в 7,5 раза, в Татарстане — более чем в семь раз. Правда, джинсы с рубашкой, а иногда и жилеткой, тоже уже можно считать классикой выпускных вечеров, и покупают их для праздника довольно охотно. Продажи джинсов перед выпускным на Ozon выросли в Новосибирске и области (на 83%), Ростовской области (на 34%), Краснодарском крае (28%), Санкт-Петербурге (14%), а также в Москве и Московской области (11%).
На подготовку к выпускным наложила свой отпечаток и ситуация с ковидом. По данным аналитиков, в этом году многие не верили, что праздник состоится в очном формате, и тянули с покупками нарядов до последнего. Зато в мае – начале июня начался ажиотаж: продажи вечерних платьев в Москве и Санкт-Петербурге выросли в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Новосибирске — в восемь раз, в Екатеринбурге — почти в шесть, а в Краснодаре — более чем в пять раз.
Также в исследовании отмечается, что на выпускные наряды в этом году россияне тратят ощутимо меньше, чем годом ранее. Так, большинство девушек стараются купить недорогую вещь, которую можно будет надеть больше одного раза. Размер среднего чека на вечерние платья на Ozon по России сейчас составляет около двух тысяч рублей, по сравнению с маем-июнем 2021 года он стал меньше на 13%. Эта тенденция прослеживается практически во всех регионах. Например, средние чеки на вечерние платья стали меньше в Новосибирске (на 59%), Татарстане и Краснодаре (по 52%) и Санкт-Петербурге (на 11%).
Кстати, ранее сообщалось, что всероссийский выпускной бал в Кремлёвском дворце был отменён из-за ковида. Кроме того, в Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького.
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