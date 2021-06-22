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США испугались "уничтожения" Россией авианосца вблизи Гавайев

В американских СМИ отмечают, что Пентагон даже перебросил в район манёвров авианосную группу.

22 июня, 20:21
<p>Авианосец "Джеральд Р. Форд". Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/USS_Gerald_R._Ford_(CVN-78)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:USS_Gerald_R._Ford_(CVN-78)_underway_on_8_April_2017.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Авианосец "Джеральд Р. Форд". Фото © Wikipedia

США встревожены в связи с учениями российского Военно-морского флота "недалеко от Гавайев" с уничтожением авианосца условного противника. Об этом пишет автор издания The Drive Томас Ньюдик.

"Серьёзное присутствие Москвы в этом регионе, по-видимому, встревожило Правительство Соединённых Штатов настолько, что Пентагону пришлось перебросить в район манёвров авианосную группу", отметил журналист.

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Ранее Министерство обороны России сообщило, что военные учения проходят в 4,6 тысячи километров от юго-восточной части Курильских островов. Это "в целом соответствует информации американских СМИ", заявляет колумнист.

Отмечается, что за российскими манёврами в Тихом океане наблюдало три эсминца типа Arleigh Burke и патрульный катер Sentinel. Помимо того, американские ВВС поднимали в воздух группу истребителей F-22A Raptor. По мнению автора, активность российского флота вызвана испытаниями США новых систем противоракетной обороны.

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Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что Тихоокеанский флот отработал уничтожение авианосцев. Этот эпизод учений проходил по направлению Гавайских островов, которые входят в состав Соединённых Штатов.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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