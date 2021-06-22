США испугались "уничтожения" Россией авианосца вблизи Гавайев

США встревожены в связи с учениями российского Военно-морского флота "недалеко от Гавайев" с уничтожением авианосца условного противника. Об этом пишет автор издания The Drive Томас Ньюдик.

"Серьёзное присутствие Москвы в этом регионе, по-видимому, встревожило Правительство Соединённых Штатов настолько, что Пентагону пришлось перебросить в район манёвров авианосную группу", — отметил журналист.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что военные учения проходят в 4,6 тысячи километров от юго-восточной части Курильских островов. Это "в целом соответствует информации американских СМИ", заявляет колумнист.

Отмечается, что за российскими манёврами в Тихом океане наблюдало три эсминца типа Arleigh Burke и патрульный катер Sentinel. Помимо того, американские ВВС поднимали в воздух группу истребителей F-22A Raptor. По мнению автора, активность российского флота вызвана испытаниями США новых систем противоракетной обороны.